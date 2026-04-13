Neuer "Hunger Games"-Trailer zeigt Ralph Fiennes als Snow

Ralph Fiennes (63) sorgt im brandneuen Trailer zum Prequel "Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping" für Gänsehaut: Als Präsident Coriolanus Snow richtet der Schauspieler eine eiskalte Drohung an den jungen Haymitch Abernathy, gespielt von Joseph Zada. In dem YouTube-Clip warnt der diktatorische Anführer vor einem nie dagewesenen Blutbad in der Arena. Der Film kommt am 19. November in die deutschen Kinos und neben Ralph sind mit Glenn Close (79), Kieran Culkin (43), Elle Fanning (28) und Jesse Plemons (38) gleich mehrere prominente Neuzugänge an Bord.

Die Geschichte setzt 24 Jahre vor den Ereignissen um Katniss Everdeen und Peeta Mellark ein und beginnt am Morgen der Auslosung für das zweite Jubel-Jubiläum. Im Trailer ist Haymitch mit einer jungen Frau zu sehen, während Ralphs Snow aus dem Off warnt: "Du liebst sie und sie liebt dich – aber nun bist du ganz allein." Danach schreit der Protagonist und hämmert gegen ein Fenster, ehe ein Zug über eine imposante Brücke rauscht. Kieran als Caesar Flickerman begrüßt die Zuschauer mit den Worten: "Willkommen zum zweiten Jubel-Jubiläum", und Glenn als Drusilla Sickle legt nach: "Ihr habt keine Vorstellung davon, was euch erwartet." Elle übernimmt im fünften Teil die Rolle von Effie Trinket und feuert Haymitch im Trailer an: "Geh raus und mach dich absolut unvergesslich."

Die Reihe, basierend auf den Büchern der US-Autorin Suzanne Collins (63), spielte an den Kinokassen bereits mehr als 2,8 Milliarden Euro ein. Regie führt Francis Lawrence (56), der auch "Die Tribute von Panem: Catching Fire", "Mockingjay Teil I" und "Mockingjay Teil II" sowie zuletzt "The Ballad of Songbirds and Snakes" inszenierte. "Sunrise on the Reaping" adaptiert den fünften Band des Franchise. Zur Einordnung: In der ursprünglichen Trilogie führten Jennifer Lawrence (35) und Josh Hutcherson (33), die auch im neuen Film wieder als Katniss und Peeta zu sehen sein sollen, durch die Spiele, während Haymitch dort als alkoholkranker Mentor der beiden auftrat – damals verkörpert von Woody Harrelson (64). Die TV-Showmaster-Figur Caesar wurde von Stanley Tucci (65) gespielt, Effie von Elizabeth Banks (52), Präsident Snow von Donald Sutherland (†88).

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Getty Images Ralph Fiennes, Schauspieler, 2025

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ActionPress/ SIPA PRESS Donald Sutherland in "Hunger Games"

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Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson in "The Hunger Games: Catching Fire"