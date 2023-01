GZSZ-Star Jan Sosnioks Tochter (11) schauspielert jetzt auch

Jan Sosnioks (54) Tochter tritt in seine Fußstapfen! Vor 29 Jahren feierte er bei GZSZ sein Debüt als Schauspieler und ist seitdem nicht mehr aus der deutschen Fernsehlandschaft wegzudenken. Im echten Leben ist Jan aber auch noch Vater von einem Sohn und zwei Mädchen – und eine nimmt sich ihren Papa auf jeden Fall beruflich zum Vorbild: Jans Tochter Frieda steht jetzt auch vor der Kamera – und zwar ebenfalls im GZSZ-Kosmos!

Im Interview mit Bunte verriet Jan, dass seine Frieda in "Leon – Kämpf um deine Liebe" mitwirkt. In dem Spin-off der Daily verkörpert sie die Hauptperson Sarah, gespielt von Susan Sideropoulos (42), in jungen Jahren. Doch das soll erst der Anfang für die Schauspielkarriere der Elfjährigen sein – aktuell übt sie schon mit Papa für ein weiteres Casting. "Sie hat sich total gefreut und sofort tausend Ideen im Kopf gehabt – wie sie die Rolle spielen will, was sie anziehen möchte", berichtete Jan stolz.

Allerdings seien ihm und seiner Frau wichtig, dass Schule für ihre Tochter immer an erster Stelle steht. Dort solle sie sich dann auch mit Prahlereien über ihre kleine Schauspielkarriere zurückhalten. "In erster Linie bist du ein elfjähriges Mädchen, das zur Schule geht und das Drehen einfach mal erleben darf", habe Jan Frieda eingebläut.

Instagram / jansosniok Jan Sosniok und seine Tochter Frieda, im November 2020

Getty Images Jan Sosniok, Schauspieler

Getty Images Jan Sosniok und seine Ehefrau Nadine

