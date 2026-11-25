Für Nina Bott (48) steht demnächst eine Reise ohne ihren Ehemann Benjamin Baarz (39) und die gemeinsamen Kinder an. Doch noch bevor die Schauspielerin aufbricht, beschäftigt sie eine ganz alltägliche Frage: Wie wird es während ihrer Abwesenheit mit dem Haushalt daheim laufen? In ihrer Instagram-Story erzählte die Moderatorin mit einem Augenzwinkern, dass Benjamin sich bei ihr erkundigt habe, ob für die kommende Woche ausreichend frische Kleidung im Schrank liege. "Du kannst doch auch waschen", sei daraufhin ihr erster Gedanke gewesen. Allerdings habe Nina ihre Meinung schnell wieder geändert: "Ich möchte gar nicht, dass er wäscht. Ich habe viel mehr Angst davor, dass er hier Sachen miteinander wäscht und die sich dann verfärben. Oder zu heiß und dann geht alles kaputt." Zumindest von der Waschmaschine soll ihr Liebster während ihrer Reise also besser die Finger lassen.

Dass Nina das Thema offenbar schon länger beschäftigt, ließ sich bereits an ihren einleitenden Worten erahnen: "Ich muss euch noch was sagen ... wo fange ich da an?", begann sie ihre Ausführungen. Doch nicht nur beim Wäschewaschen hat die Schauspielerin ihre Bedenken, auch das Ausräumen der Spülmaschine scheint bei dem Ehepaar für Unmut zu sorgen. Offenbar stört es Nina, dass Benjamin nicht genau weiß, wo das Geschirr und die verschiedenen Küchenutensilien hingehören. Damit der Familienalltag während ihrer Abwesenheit möglichst reibungslos funktioniert, hat die ehemalige Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Darstellerin deshalb schon einige Vorkehrungen getroffen. "Ich habe für meinen Mann alles vorbereitet, damit er hier leichtes Spiel hat, wie wir Mamas sowas ja machen. Da kann man sich drüber aufregen – oder man lässt es", erklärte die vierfache Mutter in ihrer Instagram-Story.

Nach mehr als elf gemeinsamen Jahren besiegelten Nina und Benjamin ihre Liebe am 10. Mai 2024 mit einer standesamtlichen Trauung im Surfclub Tatort Hawaii bei Kiel an der Ostsee. Obwohl die beiden zu diesem Zeitpunkt längst eine Familie gegründet hatten, hatte die Ehe für sie lange Zeit keine besondere Bedeutung. "Viele Paare heiraten, bevor sie eine Familie gründen. Für uns war es nie wichtig, aber uns war klar, dass wir Ja sagen, wenn einer fragt", erklärte die Schauspielerin damals im Gespräch mit Bunte. Umso schöner war es für Nina, diesen besonderen Meilenstein gemeinsam mit ihren Liebsten erleben zu dürfen: "Nach Bennis Antrag im Oktober 2022 im Zillertal haben wir jetzt das Glück, nach über elf Jahren Beziehung als große Familie zusammen zu feiern!"

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Imago Nina Bott bei der Jubiläumsparty 40 Jahre bonprix im Curio Haus, Hamburg, 25.06.2026

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Getty Images Benjamin Baarz und Nina Bott, 2024

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