Stolz: Fabio De Pasquale zeigt seine neue Freundin im Netz

Fabio De Pasquale (31), bekannt aus Reality-TV-Formaten wie Are You The One?, hat jetzt auf Instagram zum ersten Mal seine neue Freundin Lisa der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit einem innigen Pärchenfoto und emotionalen Worten teilte der 31-Jährige diesen besonderen Moment nun mit seinen Followern. "Endlich darf ich euch sie zeigen", schrieb der Social-Media-Star stolz. Seine Partnerin sei die Frau, die ihn in einer schwierigen Phase seines Lebens unterstützt habe. "Das lange Warten hat ein Ende und ich bin unglaublich gespannt, wohin unsere gemeinsame Reise noch führen wird", ließ er seine Fans wissen.

In seinem Post machte Fabio deutlich, wie sehr er die Beziehung zu Lisa schätzt. Besonders betonte er dabei Werte wie Respekt und Wertschätzung, die für ihn in der Partnerschaft an oberster Stelle stehen. "Lisa hatte bisher nichts mit der Öffentlichkeit zu tun", verrät Fabio. Das spiele für ihn jedoch überhaupt keine Rolle. Viel wichtiger sei ihm, wie sehr sie ihn als Menschen respektiere. "Die Reise kann jetzt offiziell beginnen", schrieb er abschließend unter seinen Instagram-Post und ließ durchblicken, wie glücklich er in seiner neuen Beziehung ist.

Erst vor wenigen Tagen hatte Fabio gegenüber "Blitzlichtgewitter" öffentlich gemacht, dass er eine neue Partnerin hat. Nach einigen gescheiterten Beziehungen schwärmt der Reality-Star jetzt umso mehr von seiner neuen Liebe. Seine Fans zeigten sich unter dem Instagram-Posting begeistert. Ein Nutzer schreibt: "Wow, sie sieht wunderschön aus", während ein anderer kommentiert: "Wünsche euch das Beste." Mit seiner neuen Freundin scheint Fabio nun wieder die Sonnenseiten des Lebens genießen zu können.

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale mit seiner Freundin Lisa

