Kurz bevor die Adventszeit beginnt, bezieht Giovanni Zarrella (48) in einer der hitzigsten Debatten der Weihnachtssaison klar Stellung. Der Sänger und Moderator stellt sich entschieden hinter "Last Christmas" von Wham!. Kaum ein Weihnachtslied sorgt Jahr für Jahr für so unterschiedliche Reaktionen. Während manche Radiohörer den Klassiker, der in der Adventszeit gefühlt in Dauerschleife läuft, längst nicht mehr hören können, bleibt Giovanni davon unbeeindruckt. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur machte er nun deutlich, dass er nach wie vor große Freude an dem Song hat. Für die Gegner des Hits hat der Entertainer eine augenzwinkernde, aber unmissverständliche Ansage parat: "Wer ernsthaft behauptet, dass 'Last Christmas' nicht doch irgendwie ein fantastischer Song ist, der lügt meiner Meinung nach einfach." Mit diesen humorvoll-provokanten Worten richtet sich der Musiker an alle, die beim ersten Ton des Weihnachtsklassikers am liebsten sofort den Sender wechseln würden. Für ihn selbst gehört der Song zur festlichen Jahreszeit dazu, wie Schlager.de berichtet.

Doch Giovannis Begeisterung für Weihnachtsmusik beschränkt sich nicht auf den Wham!-Hit. Auch "All I Want for Christmas Is You" von Mariah Carey (57) zählt zu seinen Lieblingen. Der Song der US-Sängerin ist ebenfalls jedes Jahr aufs Neue in den Charts und im Radio zu hören. Einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen hat aber ein anderes Lied: Für den Sänger läutet vor allem "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" von Michael Bublé (51) die Weihnachtszeit ein. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur beschrieb er sehr bildhaft, welche Wirkung der Song auf ihn hat: "Wenn da die ersten Töne kommen, habe ich schon nach 15 Sekunden das Gefühl, dass der Schnee gerade direkt ins Wohnzimmer fliegt." Schon wenige Sekunden genügen offenbar, um beim Moderator Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. Bei der Auswahl seiner liebsten Festtagssongs bleibt der Musiker den großen internationalen Klassikern treu, die seit vielen Jahren untrennbar zur Weihnachtszeit gehören.

Auch beruflich steht bei Giovanni in den kommenden Wochen alles im Zeichen von Weihnachten. Am 3. Dezember moderiert er im ZDF die Spendengala "Die große Weihnachtsshow". Für die festliche Veranstaltung hat der Entertainer zahlreiche prominente Gäste eingeladen. Auch Stefan Mross (51) wird mit dabei sein. Neben musikalischer Unterhaltung steht bei der Gala vor allem der gute Zweck im Mittelpunkt. Für Giovanni geht damit seine persönliche Liebe zu festlichen Songs nahtlos in seinen großen TV-Auftritt in der Adventszeit über, wie Schlager.de berichtet. Ob auch einer seiner liebsten Weihnachtshits in der Show eine Rolle spielen wird, ist bislang nicht bekannt.

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ZDF / Brand New Media [M] Giovanni Zarrella, Moderator

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Imago Giovanni Zarrella bei der ZDF-Show "Die Giovanni Zarrella Show – Die große Sommerparty" auf dem Mainzer Lerchenberg, 08.08.2026

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