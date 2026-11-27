Wayne Rooney (41) hat im Dschungel eine pikante Geschichte aus seiner Vergangenheit erzählt. Im australischen Dschungelcamp von "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" erzählte der ehemalige Fußballprofi seiner Mitcamperin Chloe Burrows jetzt von einer völlig aus dem Ruder gelaufenen Partynacht vor seiner Trauung mit Coleen Rooney (40) im Jahr 2008. Während seine Verlobte den Abend mit ihren Brautjungfern auf einem Boot verbrachte, zog Wayne mit seinen Freunden durch Portofino. Die Feier ging bis in die frühen Morgenstunden weiter. Später landete ein Teil der Gruppe in seinem Hotelzimmer, schleppte riesige Lautsprecher hinein und warf mehrere Flaschen vom Balkon. Gegen sieben Uhr morgens stand deshalb die Polizei vor seiner Tür. Für den Bräutigam hätte das kurz vor der Zeremonie böse enden können. Sein trockenes Fazit in der Show lautete: "Also wäre ich fast verhaftet worden!"

Dabei hatte Coleen Rooney ihren künftigen Ehemann vor ihrem Aufbruch noch deutlich gewarnt. "Betrink dich nicht zu sehr. Du heiratest morgen früh", gab Wayne ihre Worte im Camp wieder. Er habe zwar versprochen, sich zu benehmen, daran gehalten habe er sich aber nicht. Die Trauung konnte trotz des Polizeibesuchs stattfinden. Vier Tage lang feierte das Paar mit 64 Gästen, die Festlichkeiten sollen umgerechnet mehrere Millionen Euro gekostet haben. In die Planung war Wayne nach eigenen Angaben kaum eingebunden. Den Veranstaltungsort sah er erst am Hochzeitstag. Beim ersten Tanz trat Coleens Lieblingsband Westlife auf, am Folgetag sorgte Stereophonics-Sänger Kelly Jones für Unterhaltung. Außerdem standen eine Jachtfahrt, ein Maskenball, ein Feuerwerk und ein Champagnerfrühstück auf dem Programm.

Wayne Rooney und Coleen Rooney sind inzwischen seit rund 18 Jahren verheiratet und haben vier gemeinsame Söhne. Zuletzt sprach der Sportler offen darüber, welche Ausmaße sein früheres Trinkverhalten angenommen hatte. Sein ältester Sohn Kai Rooney (17) habe ihn nach einer durchzechten Nacht sogar einmal bewusstlos auf einem Billardtisch gefunden. Anfang 2026 hörte Wayne schließlich mit dem Trinken auf, nachdem Coleen seine wilden Partynächte nicht länger hinnehmen wollte. Seitdem habe er deutlich abgenommen und fühle sich körperlich wie mental besser. "Ich habe seit sechs Monaten nicht mehr getrunken, und Coleen ist glücklich, weil wir aus Sicht unserer Ehe an einem viel besseren und viel glücklicheren Punkt sind. Das macht natürlich einen Unterschied", erklärte er gegenüber The Mail on Sunday. Nach mehreren privaten Skandalen nutzt Wayne seine Zeit im Dschungel nun, um den Zuschauern eine persönlichere Seite von sich zu zeigen. Seine Frau kennt das Abenteuer schon: 2024 belegte sie in der ITV-Show den zweiten Platz.

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Getty Images Wayne Rooney, Trainer von D.C. United

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Getty Images Coleen Rooney, Moderatorin

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