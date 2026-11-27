Das große Finale von "Die Ringe der Macht" hält nun einige dramatische Wendungen bereit. Nachdem Sauron, gespielt von Charlie Vickers, den Einen Ring im Schicksalsberg geschmiedet hat, steht eine entscheidende Auseinandersetzung um die Zukunft Mittelerdes bevor. Während der Dunkle Herrscher versucht, Gandalf mit einem Machtring auf seine Seite zu ziehen, gerät auch der Dunkle Zauberer Pallando unter seinen Einfluss. Doch Gandalf gibt seinen alten Weggefährten nicht auf und schafft es schließlich, ihn zur Vernunft zu bringen. Gemeinsam stellen sie sich dem Ringdiener Khamûl entgegen. Der Kampf endet allerdings tragisch: Pallando wird tödlich verwundet und stirbt. Sein Tod hat weitreichende Folgen, denn die Armee aus dem Osten legt daraufhin ihre Waffen nieder und Sauron verliert damit rund 100.000 Krieger.

Doch auch an anderer Stelle werden die Weichen für die Zukunft Mittelerdes gestellt. Während Pharazôn, gespielt von Trystan Gravelle, mit seinem gewaltigen Heer gegen Sauron zieht, scheint sich das Blatt zunächst zugunsten der Menschen und Elben zu wenden. Der Dunkle Herrscher erkennt, dass seine Truppen unterlegen sind, und entscheidet sich überraschend gegen eine offene Schlacht. Stattdessen tritt er allein vor Pharazôn und ergibt sich. Der Herrscher Númenors wähnt sich bereits als Sieger und lässt sich von seinen Soldaten feiern. Doch Saurons Gesichtsausdruck verrät, dass hinter seiner Kapitulation mehr stecken könnte. Tatsächlich deutet die Szene auf einen perfiden Plan hin: Als Gefangener könnte er Pharazôns Machtgier gezielt ausnutzen und Númenor von innen heraus ins Verderben stürzen.

Wie es nach Saurons überraschender Kapitulation weitergeht, dürfte eine zentrale Rolle in der vierten Staffel spielen. Amazon hat die Fortsetzung der Fantasyserie bereits offiziell bestätigt. Laut Filmstarts laufen die Vorbereitungen für die neuen Folgen bereits auf Hochtouren. Die Dreharbeiten sollen voraussichtlich im Frühjahr 2027 in den Shepperton Studios in Großbritannien beginnen. Bis zur Rückkehr nach Mittelerde müssen sich Fans der bekannten Herr der Ringe-Geschichte allerdings noch gedulden: Mit der Veröffentlichung der vierten Staffel wird derzeit frühestens 2028 gerechnet. Einen offiziellen Starttermin hat Amazon bislang nicht bekannt gegeben.

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Amazon Prime Video Daniel Weyman als Gandalf in "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht"

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Amazon MGM Studios Charlie Vickers als Sauron, dritte Staffel von "Die Ringe der Macht"

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