Da dürfte Emely Hüffer (30) kurz der Atem gestockt haben! Eigentlich wollte die Reality-Darstellerin ihre langen blonden Haare mit einem Glossing nur ein wenig auffrischen. In ihrer Instagram-Story zeigte sie ihren Followern jetzt, dass sich das Beautyexperiment anders entwickelte als gedacht. In ihrem Clip ist sie dabei zu sehen, wie sie das Glossing gemeinsam mit zwei Freundinnen in einem hell gefliesten Badezimmer ausprobiert. Alle drei arbeiten ihr jeweiliges Produkt in die nassen Haarlängen ein. Dann der kurze Schock: Einige von Emelys blonden Strähnen schimmern plötzlich deutlich blau. Als Emely die Verfärbung bemerkt, hält sie eine betroffene Strähne mit ernstem und fragendem Blick direkt in die Kamera. Eine eingeblendete Grafik von Schlumpfine sorgt dabei für den passenden humorvollen Vergleich. Schon vor der Enthüllung hatte die Reality-TV-Bekanntheit den überraschenden Moment angekündigt. "Ich war aber, um ehrlich zu sein, während der Einwirkzeit geschockt. Ich zeige es euch jetzt", schrieb Emely in ihrer Story.

Für ihr Experiment griffen Emely und ihre Begleiterinnen zu verschiedenen Varianten eines Glossings, darunter transparent, schokobraun und platinblond. Das Produkt soll innerhalb von fünf Minuten Feuchtigkeit spenden, die Haare geschmeidig machen, für Glanz sorgen und die Farbe auffrischen. Die zunächst ausgelassene Stimmung der drei Frauen schlug bei Emely kurz in sichtbare Irritation um, als ihre blonden Partien plötzlich blau erschienen. Im Nachhinein kann sie über die Panne aber lachen: "Die waren einfach blau", kommentierte sie in ihrer Story und fügte hinzu: "Aber liebe dieses Reel." Wenig später gab Emely Entwarnung und präsentierte ihre Haare auf einem Spiegelselfie wieder lang, blond und wellig gestylt. Von der blauen Farbe war darauf nichts mehr zu erkennen.

Das spontane Beautytreatment folgte auf einen gemeinsamen Tag am Strand. In einem kurzen Rückblick waren Emely und weitere Personen im türkisfarbenen Meer zu sehen. Anschließend beschrieben die Frauen ihre Haare als strapaziert und entschieden sich für die Pflegeeinheit im Badezimmer. Bei der Wahl des Glossings spielte auch die kurze Einwirkzeit eine Rolle. Mit Blick auf ihren Alltag als Mutter betonte Emely in ihrem Video, dass es schnell gehen müsse und die Behandlung lediglich fünf Minuten dauere. Vor Ort war das Glossing offenbar nicht erhältlich. Wie Emely erzählte, habe ihr ein Mitglied ihrer Community das Produkt aus Deutschland mitgebracht. Dafür bedankte sie sich mit den Worten: "Ich liebe dich." Trotz des kurzzeitigen Schlumpfine-Looks ließ sich Emely somit nicht die Laune verderben.

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Instagram / emskopf Emely Hüffer, Influencerin

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Instagram / emskopf Emely Hüffer zeigt ihre blauen Haare während des Glossings

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