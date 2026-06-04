Unfall im Wasserpark: Cassy Cassau landet in der Notaufnahme

Ein actionreicher Ausflug endete für Ex-GNTM-Kandidatin Cassy Cassau jetzt in der Notaufnahme. Gemeinsam mit ihren Freunden, darunter Lucas Schwarze, ebenfalls bekannt aus "Germany's Next Topmodel", fuhr sie in einen Wasserparcours, rund eineinhalb Stunden von Hamburg entfernt, um einen Geburtstag zu feiern. Doch beim ausgelassenen Springen über die luftbefüllten Rutschen und Hüpfelemente, die dort in einem See treiben, nahm das Unheil seinen Lauf: In vollem Schwung prallte Lucas mit seinem Knie gegen Cassys Kopf. Sofort bildete sich eine riesige Beule an ihrer Stirn, die sich laut der Influencerin derart monströs anfühlte, dass sie eine heftige Panikattacke erlitt: "Ich habe geheult, geschrien. Als ich dieses Ding an meinem Kopf gefühlt habe, dachte ich wirklich, meine letzten Stunden haben geschlagen und mein Gehirn ist rausgesprungen", erinnert sich Cassy auf TikTok.

Doch unter das Mitleid ihrer Fans mischte sich auch eine gehörige Portion Entrüstung – und zwar wegen Begleiter Lucas, der das Leiden seiner verletzten Freundin im Auto offenbar als persönliche Belustigung verstand. Während Cassy auf der Rückfahrt mit dröhnenden Kopfschmerzen kämpfte und ihr die Tränen über das Gesicht liefen, kannte der GNTM-Bekannte kein Halten mehr, wie in Cassys Clip zu sehen ist: Lucas lachte unverhohlen über die monströse Beule, knipste Fotos davon und bog sich derart vor Vergnügen, dass ihm die Tränen über die Wangen liefen. Eine Szene, die die TikTok-Community völlig fassungslos zurückließ. In den Kommentaren fanden einige Fans deutliche Worte für Cassys Freundesgruppe und bezeichneten speziell Lucas' Verhalten als "unkorrekt", "mies" und "asozial".

Cassy, die 2023 bei "Germany's Next Topmodel" den 13. Platz erreichte, schildert in ihrem Video, dass ihre Freunde ihr anfangs davon abgeraten hatten, ins Krankenhaus zu fahren, weil es sich "nur" um eine Beule handle. Da sie sich am Abend aber doch ernsthafte Sorgen machte, fuhr sie schließlich ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Dort angekommen, entschied die Influencerin aufgrund der langen Wartezeit dann doch wieder, nach Hause zu fahren, wo ihre beste Freundin ihren Zustand beobachten sollte. Nach der ohnehin emotionalen Achterbahnfahrt der letzten Wochen durch die Trennung von ihrem On-off-Partner Coach Bennet (31) ist dieser Unfall nun der nächste herbe Schlag – und zieht Konsequenzen nach sich: Einen solchen Wasserparcours wird Cassy wohl im Leben nicht mehr betreten.

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Instagram / cassyccassau Cassy Cassau, Influencerin

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Instagram / _lifeoflucas_ Lucas Schwarze, GNTM-Teilnehmer 2024

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Instagram / cassyccassau Cassy Cassau und Coach Bennet im Juni 2025