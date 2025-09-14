Dieser "The Power"-Kollege hätte für Emma Partner-Potenzial

Emma Fernlund (24), bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten, hat auf der Premiere von "The Power" in Berlin Einblicke in ihr aktuelles Leben gegeben und dabei ihre ganz besondere Freundschaft zu Lucas Schwarze enthüllt. Der Ex-GNTM-Teilnehmer und die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin sind ein echtes Dream-Team. "Es war Schicksal. Es war in den Sternen geschrieben", erklärte Lucas im Interview mit Promiflash. Die beiden seien schnell unzertrennlich geworden und verbringen nahezu jede freie Minute miteinander. Emma wohne nur einen Katzensprung entfernt, was gemeinsame Unternehmungen erleichtere.

Die beiden Reality-Stars sind nicht nur Nachbarn, sondern auch Gefährten, die perfekt harmonieren, wie sie betonten. "Wir haben nie eine Diskussion. Wir haben immer die gleichen Interessen, wollen immer das Gleiche. Es matcht einfach unfassbar gut", schwärmte Lucas während des Interviews. Auch Emma, die stets offen über ihr Beziehungsleben spricht, kann nicht verhehlen, wie nahe die beiden sich stehen: "Wir sagen häufig, wir wären eigentlich ein richtig hübsches Pärchen, wenn die Orientierung bei beiden stimmen würde." Ihre enge Beziehung basiert auf gegenseitigem Verständnis und geteilten Leidenschaften, wie beide bestätigten.

Emma Fernlund begeistert nicht nur durch ihre Reality-TV-Auftritte, sondern auch durch ihre offene und authentische Art. Lucas Schwarze hatte sich während seiner Zeit als Germany's Next Topmodel-Kandidat einen Namen gemacht und bereits damals mit seiner sympathischen Persönlichkeit für Aufmerksamkeit gesorgt. Dass die beiden nun beste Freunde sind, dürfte viele Fans freuen. Die humorvolle und liebevolle Dynamik zwischen Emma und Lucas zeigt, wie wichtig echte Freundschaft im oft anstrengenden Alltag der Reality-Stars ist. Vor allem Emma musste in den vergangenen Wochen einiges ertragen – mitten in der turbulenten On-Off-Beziehung mit Umut Tekin (28).

Imago Emma Fernlund bei der Premiere von "The Power" in Berlin

ProSieben / Michael de Boer Lucas, GNTM-Kandidat

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality-Awards 2024