Lucas Schwarze empfand "The Power" als "einzigen Fiebertraum

Lucas Schwarze, der durch Germany's Next Topmodel und seine Schauspielkarriere bekannt wurde, hat mit seiner Teilnahme an der neuen Reality-Show "The Power" für Aufmerksamkeit gesorgt. Bei der Premiere der Sendung sprach er mit Promiflash über die Herausforderungen, denen er sich während der Produktion stellen musste. "Ich bin froh, dass sie mal zeigen, wer ich wirklich bin", sagt er. Dennoch beschreibt er die ganze Erfahrung als "einzigen Fiebertraum". Die intensive Atmosphäre und das Verhalten einiger Mitkandidaten hätten ihn an seine Grenzen gebracht. Trotzdem ist er stolz darauf, diese Herausforderung gemeistert zu haben.

Hinter den Kulissen von "The Power" ging es offenbar rauer zu, als Zuschauer vermuten würden. Lucas berichtet, dass das Umfeld der Show und die Konkurrenz unter den Teilnehmern ziemlich belastend waren. Trotzdem setzte er sich durch und zeigte seine Persönlichkeit. Lucas staunt selbst darüber, dass er keine psychologische Betreuung benötigte, um die intensive Erfahrung zu verarbeiten, und betrachtet die Teilnahme als wertvolle Lektion.

Mit anderen prominenten Teilnehmern wie Kader Loth (52) und ihrem Mann Ismet Atli (54) oder Matthias Mangiapane (41) lieferte "The Power" den Fans viele spannende Momente. Die Kandidaten traten in einem taktischen Spiel gegeneinander an, wobei jede Woche ein "Power Player" geheim bestimmt wurde. Dieser durfte am Ende der Woche jemanden aus der Show eliminieren, wodurch stets eine gewisse Spannung im Raum stand. Für Lucas stellt "The Power" nicht nur eine berufliche Herausforderung dar, sondern auch die Möglichkeit, sich von den Eindrücken anderer Reality-Formate wie GNTM zu lösen und eine authentischere Facette seiner selbst zu zeigen.

Instagram / _lifeoflucas_ Germany's Next Topmodel-Kandidat Lucas Schwarze

Instagram / _lifeoflucas_ Germany's Next Topmodel-Kandidat Lucas Schwarze

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Ismet Atli und Kader Loth, 2024

