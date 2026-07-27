Rosenstolz sind mit ihrem Musical "Liebe ist alles" auf Tour

In Düsseldorf haben jetzt die Proben für die erste große Deutschland-Tour von "Romeo & Julia – Liebe ist alles" begonnen. Mit dabei sind auch die Rosenstolz-Macher Peter Plate (59) und Ulf Leo Sommer, für die der Start der neuen Etappe ein besonderer Moment ist. Nach dem großen Erfolg in Berlin mit mehr als 500.000 Zuschauern geht das Musical ab dem 12. August auf Reisen durch NRW und macht zunächst in Köln Halt. Danach folgen Stationen in Düsseldorf und später auch in Duisburg. Gegenüber Bild machten Peter und Ulf Leo deutlich, wie emotional dieser Auftakt für sie ist: "Für uns beginnt jetzt ein neues Kapitel."

Die beiden Musiker blicken nach eigener Aussage noch immer überwältigt auf die Resonanz der Berliner Produktion zurück. Gegenüber dem Blatt erklärten sie: "Wir sind vom Erfolg des Musicals und den euphorischen Reaktionen unseres Publikums immer noch komplett überwältigt." Auch der Blick auf das Tour-Bühnenbild habe bei ihnen für Vorfreude gesorgt. Ulf Leo verriet dem Blatt, dass es für sie selbst ungewohnt sei, das Stück nun als große Tourneeproduktion zu sehen. Peter beschrieb die Stimmung beim Probenstart mit den Worten: "Wir sind heute hier wie auf Klassenfahrt-Besuch." Dazu kommt eine gemischte Cast aus bekannten und neuen Gesichtern. Für Fans der Berliner Version kündigte Ulf Leo außerdem bereits Überraschungen an, bevor nun zunächst vier intensive Probenwochen anstehen.

"Romeo & Julia – Liebe ist alles" erzählt die berühmte Geschichte von William Shakespeare (†52) als modernes Pop-Musical neu und verbindet die tragische Liebesgeschichte mit Songs der früheren Rosenstolz-Macher. Peter und Ulf Leo verbindet dabei nicht nur ihre lange gemeinsame Karriere, sondern auch eine persönliche Geschichte: Sie waren über viele Jahre ein Paar, heirateten 2002 und trennten sich 2011 einvernehmlich. Beruflich arbeiten die beiden bis heute weiter zusammen. Rosenstolz bleibt für viele Fans eng mit AnNa R. (†55) verbunden, deren letztes Soloalbum "Mut zur Liebe" nach ihrem Tod erschienen ist. Umso stärker steht das aktuelle Musical nun auch für das musikalische Erbe, das Peter und Ulf Leo gemeinsam weiter auf die Bühne bringen.

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Getty Images Peter Plate, August 2009

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Getty Images Rosenstolz, Dezember 2004

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Getty Images AnNa R. im Februar 2009

Wie findet ihr die Idee, "Romeo & Julia" als modernes Pop-Musical mit Rosenstolz-Songs zu erzählen? Großartig – Tragik trifft Pop, genau unser Ding. Nett, aber wir mögen klassische Inszenierungen lieber. Ergebnis anzeigen