Glen Powell spricht offen über seine Trennung von Gigi Paris

Glen Powell (36) hat sich erstmals ausführlich zur Trennung von Gigi Paris geäußert, die vor mehr als zwei Jahren stattfand. Der Schauspieler und der Social-Media-Star waren drei Jahre lang ein Paar, bevor ihre Beziehung 2023 zu Ende ging. Zu der Zeit befand sich Glen in Australien, um den Film "Anyone But You" an der Seite von Sydney Sweeney (27) zu drehen, was Gerüchte auslöste, dass zwischen ihm und der Schauspielerin mehr als nur Kollegialität bestanden hätte. In einem Interview mit dem Magazin GQ stellte Glen klar: "Ich werde für sie immer nur Liebe und Respekt übrig haben."

Gigi hatte kürzlich selbst über die Trennung gesprochen und ihre Sicht der Dinge dargelegt. Glen hingegen betonte, dass bei einer Trennung jeder seine eigene Erzählung habe. "Beziehungen sind wirklich schwer. Und wenn zwei Menschen sich trennen, erzählt jeder seine eigene Geschichte beim Brunch am nächsten Tag", erklärte er weiter. Der Schauspieler, der seine Worte laut dem Magazin sorgfältig wählte, hielt sich mit konkreteren Details zurück, wünschte Gigi jedoch das Beste. Die anfänglichen Gerüchte über eine Romanze mit Sydney bezeichnete er indirekt als Teil der Gerüchteküche, die in solchen Situationen oft entstehe.

Hilfe im Umgang mit solcher Aufmerksamkeit erhielt Glen von keinem Geringeren als Tom Cruise (63), seinem Kollegen aus "Top Gun: Maverick". Tom riet ihm, mit der steigenden Lautstärke der medialen Gerüchte umzugehen: "Du hast die Kontrolle über den Lautstärkeregler. Es liegt an dir, die Lautstärke hoch- oder runterzudrehen." Diese Worte seien für Glen ein echter Segen gewesen und hätten ihm geholfen, die turbulente Zeit durchzustehen und auf sein Bauchgefühl zu vertrauen. Neben seinem beruflichen Erfolg scheint der Schauspieler nun auch in seinem Privatleben einen Weg gefunden zu haben, sich selbst treu zu bleiben.

Getty Images Glen Powell und Gigi Paris im September 2022

Getty Images Glen Powell, Schauspieler

Instagram / glenpowell Glen Powell mit seinem Welpen Brisket