Laura Lettgen wird von ihren Reality-TV-Kollegen gemieden

Laura Maria Lettgen (30) ist im Reality-TV nicht schüchtern – und auch auf Social Media macht sie keinen Hehl aus ihrer Meinung. Seit März dieses Jahres geht die Influencerin sogar noch einen Schritt weiter: Gemeinsam mit Nadja Großmann betreibt sie den Podcast "Läster, Schwester!", in dem die beiden regelmäßig Interna aus der Realityszene ausplaudern. Im Promiflash-Interview spricht Laura nun offen darüber, welche Konsequenzen ihr direkter Stil hat – und verrät, dass sie und Nadja mittlerweile von vielen ihrer Reality-TV-Kollegen gemieden werden.

Laura betont, sie habe zwar eine große Klappe, es stecke allerdings auch viel dahinter. "Also, bis jetzt hat alles, was ich gesagt habe, Hand und Fuß und sich am Ende des Tages immer bewahrheitet", erklärt sie im Interview mit Promiflash. Dasselbe gelte für Nadja. Damit macht man sich natürlich nicht nur Freunde – jedoch sei das auch schon vor dem Podcast so gewesen. Laura meint: "Die Realitystars – die anderen – meiden uns ja eh. [...] Die haben schon immer einen Bogen um uns gemacht. Aber es ist auch okay so!"

Laura hat ihre Rolle scheinbar akzeptiert – und scheut nicht vor einer Auseinandersetzung zurück. Im vergangenen Dezember plauderte sie Details über die Verbindung von Serkan Yavuz (33) und Vanessa Brahimi aus. Die Liaison der beiden Realitystars wurde erst vor wenigen Tagen offiziell bestätigt. Allein in diesem Jahr legte sie sich bereits mit TV-Gesichtern wie Gil Ofarim (43), Aleks Petrovic (35), Eric Stehfest (36) und Yeliz Koc (32) an und geigte ihnen öffentlich die Meinung.

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Imago Laura Marie Lettgen beim Screening von "Kampf der RealityAllstars" in der Kölner Flora

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Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, OnlyFans-Model

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Promiflash Vanessa Brahimi, Sam Dylan, Serkan Yavuz und Cecilia Asoro bei "Night Fever", April 2026