Für Andrea Guo hat sich in den vergangenen Jahren vieles verändert. Durch die Erfolgsserie Maxton Hall wurde die österreichische Schauspielerin einem internationalen Publikum bekannt. Der große Hype um das Format stellte ihr Leben gehörig auf den Kopf. Im Interview mit Gala am Rande eines Longchamp-Dinners im Berliner Soho House sprach Andrea nun offen darüber. Der Erfolg der Serie habe ihr viele neue Türen geöffnet, erzählte sie. So habe sie interessante Menschen kennengelernt und an Orten gedreht, die sie ohne das Projekt wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen hätte. Im Dezember steht nun ein besonderer Moment bevor: Die dritte und zugleich letzte Staffel von "Maxton Hall" feiert Premiere. Für die Schauspielerin ist das ein Anlass, dankbar auf all die neuen Erfahrungen zurückzublicken.

Dass die Serie weltweit einen solchen Erfolg feiern würde, hatte Andrea nicht erwartet. "Überhaupt nicht, zumindest nicht in diesem Ausmaß. Natürlich hofft man immer, dass ein Projekt die Menschen berührt und gut ankommt. Aber dass die Serie international so viele Menschen erreicht, war schon eine riesige Überraschung", verriet sie. Mit dem Erfolg vergrößerten sich nicht nur ihr berufliches Netzwerk und die Zahl der Drehorte, an denen sie arbeiten durfte. Auch ihr Team ist mittlerweile gewachsen und umfasst mehr Menschen als früher. Bei all dem Trubel ist es der Schauspielerin jedoch wichtig, auf dem Boden zu bleiben. "Gleichzeitig versuche ich, mir im Alltag eine gewisse Normalität zu bewahren. Ich glaube, das ist gerade in diesem Beruf unglaublich wichtig", betonte Andrea im Gespräch. Ihr Leben sei zwar aufregender geworden, dennoch möchte sie sich im Alltag so viel Normalität wie möglich erhalten.

Die Dreharbeiten zur letzten Staffel liegen mittlerweile bereits mehr als ein Jahr zurück. Ihren finalen Drehtag hatte Andrea damals in Oxford. Dass die gemeinsame Reise damit endgültig zu Ende gegangen war, sei ihr zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht wirklich bewusst gewesen. Mit der Premiere im Dezember dürfte der Abschied nun umso greifbarer werden. "Es wird mir sehr schwerfallen, mich von 'Maxton Hall' zu verabschieden. Nicht nur die Menschen, sondern besonders auch die Rolle und die Geschichte werde ich sehr vermissen", gestand die Schauspielerin. Trotz aller Wehmut blickt sie dem Ereignis aber auch mit Vorfreude entgegen. Schließlich freue sie sich darauf, das Ende der Serie noch einmal gemeinsam mit allen Beteiligten zu erleben. Zudem sei sie gespannt, wie das Publikum auf die finale Staffel reagieren wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Guo, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Prime Video/Stephan Rabold Der Cast von "Maxton Hall"

Anzeige Anzeige