Eigentlich wollte sich die heißblütige Latina Jennifer Lopez ja eigentlich am Valentinstag von ihrem Marc Anthony trennen, aber irgendwie ist daraus nichts geworden. Geplant war doch ein Konzert, wo beide zusammen einen Song performen sollten, der die Trennung dann bekannt machen würde.

Aber die beiden haben sich wohl im letzten Augenblick doch noch einmal anders überlegt und haben stattdessen ihre Zwillinge auf der Bühne vorgestellt. Was eine bittere Enttäuschung! Dann richtet man sich schon voll auf eine Schlammschlacht und die nächste PR-Scheidung ein und dann kommt so eine lahme Nummer. Aber der Krach geht bestimmt irgendwann wieder los, J.Lo. und Marc haben sich ja noch nie so wirklich gut verstanden.

Getty Images Jennifer Lopez und Marc Anthony

PR Photos Jennifer Lopez und Marc Anthony

