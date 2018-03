Für dieses Mädchen dürfte ein Traum in Erfüllung gegangen sein. Sie kam ihrem Liebling Justin Bieber (16) so richtig nahe und umarmte ihn, als der aus einer britischen Radiostation kam. Was für seine Bodyguards vermutlich erst eine Schreck-Sekunde gewesen sein dürfte, war für das Mädel vermutlich der beste Augenblick ihres Lebens.

Auch Justin schaut nicht wirklich begeistert, als die Kurze auf ihn zugestürmt kommt. Ob sie sich durch die Fanmassen durchstehlen konnte oder ob die Aktion von den Sicherheitsleuten geplant war, ist nicht bekannt. Es sieht aber ganz so aus, als wenn der Teenie-Schwarm nicht damit gerechnet hat, dass ein waghalsiger Fan bis zu ihm durch kommt. Wo Justin Bieber auftaucht, da drehen die Mädels eben total durch!

WENN Justin Bieber

Anzeige

WENN Justin Bieber

Anzeige

WENN Justin Bieber

Anzeige

WENN Justin Bieber



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de