Was für ein strahlendes Mutter-Tochter-Gespann! Claudia Effenberg (51) ist so stolz auf ihre Tochter Lucia, dass sie immer öfter auf öffentlichen Veranstaltungen mit ihr erscheint. So spazierte sie auch beim "Mon Chéri"-Barbaratag mit ihrem Spross über den roten Teppich. Warum auch nicht? Schließlich hatten die beiden einiges zu feiern!

Der Schritt in die Volljährigkeit ist für die meisten Leute ein unvergessliches Erlebnis. So gerät auch Lucia Strunz Effenberg absolut ins Strahlen, als sie im Promiflash-Interview von ihrem 18. Geburtstag berichtet. Aber auch Mama Claudia kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus, denn sie platzt fast vor Stolz auf ihre Tochter. "Jetzt fängt sie das Studieren an und wird flügge. Aber irgendwie immer noch da, wo die Mama in der Nähe ist. Da bin ich sehr beruhigt", freut sie sich über Lucias Zukunftspläne.

Die Fotografen haben sich an diesem Abend mit Sicherheit riesig über Claudias Begleitung gefreut. Denn Lucia machte in ihrer schwarzen Abendrobe eine tolle Figur. Kein Wunder, dass Claudia Effenberg sich nur zu gerne mit ihrer Tochter zeigt.

Ralf Succo/WENN.com Lucia Strunz Effenberg und Claudia Effenberg beim Barbaratag

Patrick Hoffmann/WENN.com Lucia Strunz Effenberg mit ihrem Freund Gabo beim Barbaratag

Brian Dowling/WENN.com Lucia Strunz Effenberg und Claudia Effenberg beim Raffaello Summer Day



