Schauspielerin Kristen Stewart (26) ist in Hollywood nicht gerade für ihre offene Art bekannt. Ganz im Gegenteil: Der Twilight-Star ist fast immer nur mit finsterer Miene in der Öffentlichkeit und auf dem roten Teppich zu sehen. Doch jetzt zeigt sich Kristen im neuen Musikvideo der Rolling Stones von einer ganz neuen Seite.

Im brandneuen Clip zur Single "Ride 'Em On Down" der Rocker rast sie jetzt nämlich in einem blauen Ford Mustang durch Los Angeles. Und dabei hat die sonst so grimmige 26-Jährige wahnsinnig Spaß. Für die legendäre Band lässt Kristen sogar einen heißen Tanz an der Tankstelle springen und der hat es in sich. Denn so sexy und ausgelassen hat man den "Adventureland"-Star wirklich noch nie gesehen.

Diese Seite von Kirsten gefällt sicher auch Freundin St. Vincent (34), mit der die hübsche Schauspielerin immer wieder öffentlich turtelt. Die heiße Performance von Kristen im "Rolling Stones"-Musikvideo könnt ihr euch im Clip noch einmal genau ansehen.

Splash News Kristen Stewart beim 72. Venice Film Festival in Italien

Michael Loccisano/Getty Images Die Rolling Stones bei der Eröffnung ihrer Ausstellung "Exhibitionism" in New York

Jamie McCarthy / Getty Images Kristen Stewart auf dem 54. New York Film Festival im AMC Lincoln Square Theater



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de