Dank ihr wurde dieser Red Carpet zur witzigen Blödel-Show. Olivia Munn (36) sah nämlich nicht nur einfach umwerfend aus in ihrem figurumschmeichelnden weißen Kleid, sondern verzauberte mit ihrer locker-lässigen Art alle Anwesen – und stahl damit sogar Jennifer Aniston (47) die Show!

In Los Angeles feierten die Darsteller der Komödie "Office Christmas Party" die Premiere ihres Films. Der Star des Streifens und eigentlich auch des Abends – so dachte man zumindest vorher – war Jennifer Aniston. Doch dann erschien Olivia und eroberte den roten Teppich im Sturm. Woran das lag? Die X-Men-Schauspielerin strotzte vor Energie und hatte einfach keine Lust, die Veranstaltung zu einem steifen Posieren für die Fotografen verkommen zu lassen. Sie ließ stattdessen einfach ihrer Freude darüber, ihre Filmkollegen wiederzusehen, freien Lauf und brach ihre Fotosessions bei der Ankunft einer ihrer Co-Stars dann eben auch mal spontan ab. So alberte sie nicht nur heftig mit Jennifer herum, sondern fiel auch Kelly Rowland (35) bei der Begrüßung in die Arme und verwickelte Jillian Bell (32) vor den Augen der endlich auf ein schönes Bild hoffenden Fotografen in ein ernst wirkendes Gespräch – inklusive heftigen Gestikulierens.

Die Premiere machte Olivia Munn mit ihrer wilden Art zu ihrer ganz persönlichen Party. Doch auf echten Partys lässt es die Schauspielerin lieber ruhiger angehen und vor allem die Finger von hemmungslos machendem Alkohol. Auf dem Red Carpet erzählte sie im Interview mit Page Six nämlich: "Ich höre nach einem Drink auf. Es macht mir mehr Spaß, mich an alles erinnern zu können, als einen Filmriss zu haben." Wie schön, dass Olivia Munn auch ohne Alkohol gute Laune verbreitet.

Buckner/Variety/REX/Shutterstock/ActionPress Olivia Munn und Jennifer Aniston bei der L.A.-Premiere ihres Films "Office Christmas Party"

Dee Cercone/Everett Collection/ActionPress Olly Murs und Kelly Rowland bei der "Office Christmas Party"-Premiere in L.A.

WENN Jillian Bell und Olivia Munn in Los Angeles bei der "Office Christmas Party"-Premiere

Wie findet ihr Olivia Munns Red-Carpet-Verhalten? 6 Stimmen 5 Lustig und cool! So wird doch alles gleich viel lockerer 1 Respektlos! So sollte man sich auf dem roten Teppich echt nicht verhalten



