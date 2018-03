Cathy Lugners Töchterchen weiß, was ihrer Mama besonders gut gefällt. Am vergangenen Wochenende feierte die Blondine in Wien ihren 27. Geburtstag. Neben einigen guten Freunden, ihrer Schwester und ihrem Bruder, war natürlich auch Tochter Leonie (8) mit dabei. Gegenüber Promiflash offenbarte die Kleine, womit sie ihre Mutter zum Ehrentag beschenkte.

"Das war so ein Fußset. Da war so ein Hornhaut-Ding von Scholl drin, der 'Velvet Smooth', und dann war ein Fußbad drin und ein Peeling", erzählt die Mini-Blondine. Für das nützliche Geschenk hat sie 40 Euro bezahlt – Mamas Schönheit ist Leonie eben ganz schön was wert. Wie gut, dass das Geburtstagskind so auf Beauty-Produkte steht. "Besonders für die Füße", wie Leonie weiß.

Dank der Achtjährigen kann die Ex-Frau von Richard Lugner (84) eben auch im Winter offene Schuhe tragen. Von Hornhaut und rauen Stellen keine Spur.

Klingt ja nach einem wundervollen Geburtstag für Cathy Lugner – auch wenn sie von einigen ihrer Freunde ganz schön enttäuscht wurde. Mehr dazu könnt ihr hier erfahren:

Starpix/ Alexander TUMA / ActionPress Cathy Lugners Tochter Leonie

Starpix/ Alexander TUMA / ActionPress Cathy Lugner bei ihrer Geburtstagparty im Ristorante Angelo in Wien

Getty Images Richard und Cathy Lugner beim Wiener Opernball 2015



