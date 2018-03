Ob das wohl Zufall ist? Die Fans von Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) waren gestern wieder in großer Aufruhr: Denn offenbar trifft sich die Sängerin immer noch mit ihrer Affäre Michal. Nachdem dieses Treffen durch die Presse ging, meldet sich nun auch Pietro wieder bei seinen Fans: Und zwar mit einem vielsagenden Song.

Wenige Stunden nachdem bekannt wird, dass Sarah Lombardi mit ihrer Affäre und Söhnchen Alessio (1) über den Weihnachtsmarkt in Maastricht schlenderte, trällert Pietro auf Facebook ausgerechnet den Hit "Jealous" (zu deutsch: eifersüchtig) von Nick Jonas (24). "Merkt euch eins: Hört immer auf euer Herz, denn genau dann macht ihr das Richtige. Egal, wer euch vom Gegenteil überzeugen möchte, nur dein Herz zählt", formuliert der 24-Jährige nachdenkliche Worte an seine Fans.

Augenscheinlich nimmt Pietro die geheime Zusammenkunft in den Niederlanden sehr mit, schließlich betonte Sarah auch in der Trennungsshow auf RTL 2 immer wieder, dass sie sich eigentlich eine Versöhnung wünscht. Im Clip könnt ihr euch die Bilder von dem besagten Treffen noch einmal anschauen. Was meint ihr: Widmet Pietro den Song "Jealous" tatsächlich Sarah? Stimmt in unserem Voting ab!

Action Press / Voß, Cindy Sarah und Pietro Lombardi bei den InTouch Awards in Düsseldorf

Sascha Steinbach/Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Promiflash Sarah Lombardi mit ihrer Affäre Michal T. auf dem Weihnachtsmarkt in Maastricht

Pietro Lombardi singt "Jealous": Bezieht er sich damit auf Sarahs Treffen mit ihrer Affäre?
Na klar, das ist ja wohl eindeutig
Nein, das ist sicher nur Zufall



