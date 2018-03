Keine Geschenke für Chrissy Teigen (31)? Wenn Weihnachten vor der Tür steht, fragt sich wohl jeder Mann: Was schenke ich nur meiner Frau? Wer in den vergangenen Monaten nicht fleißig den einen oder anderen Hinweis notiert hat, ist aufgeschmissen. Auch John Legend (37) plagen diese Sorgen – denn seine Liebste mag Geschenke absolut nicht.

Nach fast zehn Jahren zusammen sind Chrissy und John ein eingespieltes Team in jeder Lebenslage. Bei Weihnachtsgeschenken geht die Meinung aber ein bisschen auseinander: Denn eigentlich wünscht sich das 30-jährige Model nichts – oder etwa doch? "Ich möchte absolut nichts. Das ist kein Scherz. Ich bin nicht gut darin, Geschenke anzunehmen. Ich hasse Geschenke wirklich wie die Pest. Ich mag es nicht, sie in Anwesenheit von anderen auszupacken und dann so 'Yeah' zu sagen. Dabei fühle ich mich nicht wohl", verriet Chrissy jetzt im Interview mit Splash News.

Und John? Der hat seine Frau schon lange durchschaut: "Sie fühlt sich echt nicht wohl, wenn jemand ihr ein Geschenk gibt. Aber ich schenke ihr natürlich trotzdem welche. Was anderes sollte man auch nicht machen. Man sollte nicht denken 'Cool' und nichts schenken, wenn sie sich nichts wünschen. Das funktioniert nicht." Schön, dass es Weihnachten bei den beiden genauso zugeht wie bei jedem anderen Paar...

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, John Legend und Tochter Luna

Jason Merritt/Getty Images Chrissy Teigen und John Legend

WENN Chrissy Teigen und John Legend beim Verlassen von "The X Factor"-Show in London



