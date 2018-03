Dieses Weihnachtsfest hatte sich Robert Kardashian (29) sicherlich anders vorgestellt. Seine Verlobte Blac Chyna (28) hat ihn am Samstagabend völlig überraschend verlassen und dem jungen Vater wohl das wertvollste genommen – Baby Dream Renee! Rob zeigt sich nun total am Boden.

Auf seinem Snapchat-Account zeigt der Kardashian-Sprössling die Ausmaße von Blacs fluchtartigem Auszug. Sie hat nicht nur das gemeinsame Kind mitgenommen, sondern gleich alle Möbel noch dazu. Sogar Essensvorräte hat Blac mitgehen lassen. "Sie hat meine Eier und meinen Zucker genommen", beklagt Rob in einem Snap. So skurril das anmuten mag, trifft die Situation den 29-Jährigen dennoch hart. "Mir geht es gerade nicht so gut, ich habe ein schlimmes Jahr hinter mir", gesteht er.

Die Beziehung zur Mutter seines Kindes war von Anfang an von Streits und Problemen geprägt. Robs Schwestern zweifelten seit dem ersten Tag die ehrlichen Absichten ihrer Schwägerin an. Ob Khloe (32), Kourtney (37) und Co. recht hatten? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Greg Doherty / Freier Fotograf Blac Chyna und Rob Kardashian im Mai 2016 bei Chynas Geburtstag in Hollywood

Judy Eddy / WENN.com Rob Kardashian und Blac Chyna am Memorial-Day-Wochenende 2016

Instagram / robkardashian Blac Chyna und Rob Kardashian 2016

