Rob Kardashian: Warum er das Rampenlicht meidet

Rob Kardashian (38), ein bekanntes Gesicht aus der Reality-Show Keeping Up With the Kardashians, hat in einem seltenen Interview mit seiner Schwester Khloé Kardashian (41) über seinen Rückzug aus dem Rampenlicht gesprochen. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Khloé in Wonderland", die am 16. Juli veröffentlicht wurde, erklärte der 38-Jährige, dass er sich seit Jahren nicht mehr in seiner eigenen Haut wohlfühle. "Warum sollte ich vor die Kamera treten und mich so verletzlich zeigen? Das will ich nicht", äußerte er sich offen. Rob betonte, dass es keine Streitigkeiten innerhalb der Familie gebe, die ihn davon abhalten würden, an den TV-Projekten der Kardashians teilzunehmen.

Nach einer bewegten Karriere, zu der unter anderem seine Teilnahme an "Dancing With the Stars" und die eigene Reality-Show "Rob & Chyna" gehörten, hat Rob erkannt, dass sein persönliches Wohlbefinden für ihn oberste Priorität hat. Er erklärte, dass er die Entscheidung, nicht mehr vor Kameras zu stehen, ganz bewusst getroffen habe, um "seinen Frieden und seine Zufriedenheit" zu wahren. Weiterhin betonte Rob: "Solange es positiv ist und ich mich gut fühle, liebe ich das Filmen." Trotz seiner Abwesenheit von den Bildschirmen pflegt er eine enge Beziehung zu seiner Familie, die er sehr wertschätzt.

Rob, der an Typ-2-Diabetes litt und diesen Zustand 2016 als überwunden erklärte, hatte in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen und privaten Herausforderungen zu kämpfen. Dazu zählte auch ein öffentlich ausgetragener Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Verlobten Blac Chyna (37) um ihre gemeinsame Tochter Dream. Es ist kein Geheimnis, dass der Reality-Star ein ruhigeres Leben abseits der Kameras bevorzugt. Schon früher betonte er, dass er ein "Stubenhocker" sei – etwas, das ihn deutlich von seinen berühmten Geschwistern unterscheidet. Sein Wunsch nach mehr Privatleben und Harmonie dürfte ein wesentlicher Grund für seinen Rückzug sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / robkardashianofficial Khloé Kardashian und Robert Kardashian

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Rob Kardashian und seine Familie an Ostern 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Robert Kardashian mit seiner Tochter Dream

Anzeige