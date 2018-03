Die Weihnachtszeit ist für die meisten ein Fest der Familie. Auch Richard Lugners (84) Ex-Freundin Bahati 'Kolibri' Venus freut sich auf die besinnliche Zeit mit ihren Liebsten. Im Promiflash-Interview spricht sie allerdings über einem schweren Schicksalsschlag, der alles für sie verändert hat.

Auch Bahati wird Weihnachten mit ihrer Familie verbringen. Eine wichtige Person wird da allerdings fehlen. "Weihnachten ist an und für sich ein sehr schönes Fest. Die Familie kommt zusammen, es wird gut gegessen", schwärmt Bahati. In den letzten Jahren ist aber alles anders geworden: "Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, dass Weihnachten in den letzten drei Jahren sich ein bisschen für mich verändert hat, einfach, weil vor drei Jahren eben mein Vater gestorben ist. Man merkt’s dann halt einfach bei so Familienzusammenkünften, dass irgendwas fehlt."

Doch Bahati kann auf den Rückhalt ihrer Familie zählen, vor allem für ihre Tochter möchte sie stark bleiben. Und der mutigen Powerfrau wird das auch ganz sicher gelingen.

Borm,DirkFunke Foto Services / ActionPress Reality-TV-Star Bahati Venus

Facebook / Bahati Venus Bahati Venus auf der "Horror Glam Night 2016"

Global 2000 Bahati Venus, Ex von Richard Lugner



