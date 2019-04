Mikrofon und Background-Tänzer anstatt Windeln und Fläschchen! Vor ein paar Wochen überraschte Bahati Venus ihre Fans mit einer Hammernachricht: Sie verkündete, dass sie ein Baby erwartet. Trotz dieser tollen News schien eines auch Wochen später noch zu fehlen. Bahatis Bauch wurde einfach nicht dicker. Jetzt hat die Ex von Richard Lugner (86) das Geheimnis gelüftet: Bahatis Baby ist in Wirklichkeit ihre neue Single!

"Am schönsten ist es doch, wenn die Liebe ganz unverhofft kommt! Wir schätzen einander sehr und sind sogar in freudiger Erwartung. [...] Aktuell sind wir total eingebunden mit den Vorbereitungen für unsere Baby-Party", meinte Bryna – wie Bahati sich mittlerweile nennt – vor Kurzem gegenüber Promiflash. In freudiger Erwartung sind sie und ihr Verlobter Ivan Fox tatsächlich, allerdings fiebern sie keinem Kind, sondern einem Chart-Erfolg entgegen. "Ich habe bereits Vorwehen. Mein Baby kommt am 10. Mai 2019", erklärt die Rapperin jetzt. Zufällig das Datum, an dem ihr Lied inklusive Musikvideo erscheint – an dem Ivan als Choreograf übrigens mitgearbeitet hat. Ob es auf der geplanten Babyparty auch Kinderspiele und Strampler gibt, bleibt abzuwarten.

Allerdings wollen Bahati und Ivan sich bald das Jawort geben. Und wer weiß? Vielleicht werden dann irgendwann aus den Song-Baby-News echte Baby-News! Was sagt ihr dazu, dass Bahati ihre Single als Kindersegen promotet hat? Stimmt ab!

Instagram / ivann_fox Ivan Fox und Bahati Venus

Instagram / brynaofficial Bahati Venus, Musikerin

Instagram / bahativenus Bahati Venus und Ivan Fox

