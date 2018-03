Diese Überraschung ist nun wirklich gelungen! Kylie Jenner (19) hat am Wochenende bewiesen, dass sie für ihre Freunde wirklich alles gibt. So erhielt ihre persönliche Assistentin Victoria dank des TV-Stars einen überaus romantischen Heiratsantrag. Nicht nur die zukünftige Braut, auch Kylie selbst strahlte bei diesem Liebesglück über beide Ohren. Kommt die Kurven-Queen da etwa selbst auf den Geschmack?

Seit Wochen heizen Kylie Jenner und Tyga (27) die Gerüchteküche um eine mögliche Verlobung mit großer Freude an. Egal, ob sie knutschend unter dem Weihnachtsbaum sitzen oder die 19-Jährige einen verdächtigen Klunker an ihrem Finger trägt: Das Promi-Paar ist immer noch über beide Ohren ineinander verknallt. Da ließ sich Kylie die Gelegenheit nicht nehmen, in Sachen Verlobung schon einmal einen Probelauf zu starten. Gemeinsam mit dem Freund ihrer persönlichen Assistentin Vic plante sie eine bombastische Verlobungszeremonie.

Blumenmeer, Sonnenuntergang, Wahnsinns-Aussicht: Diese XXL-Portion Romantik würde sicher auch Kylie selbst ziemlich gut gefallen. Da muss sich Tyga jetzt aber ordentlich ins Zeug legen, um seine Liebste nicht zu enttäuschen. Wie hat euch der Kniefall gefallen? Stimmt in unserem Voting ab!

Auch als Mami versucht sich Kylie in letzter Zeit immer öfter. Schaut euch im Clip an, wie sie sich schlägt.

Dimitrios Kambouris/Getty Images Kylie Jenner und Tyga im September 2016 in New York

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Freund Tyga unter dem Weihnachtsbaum

Instagram / kyliejenner Reality-Starlet Kylie Jenner und Rapper Tyga

Wie gefällt euch Kylies geplante Verlobung für ihre Freundin? 117 Stimmen 98 Total schön, romantischer geht's gar nicht 19 Viel zu kitschig, das war von allem zu viel



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de