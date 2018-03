Wie sehr müssen Pietro Lombardi (24) diese Gerüchte verletzen? Seine Noch-Ehefrau Sarah (24) führt offenbar tatsächlich eine Beziehung mit ihrer einstigen Affäre Michal T. Die Gefühle füreinander scheinen außerdem so ernst zu sein, dass die beiden eine gemeinsame Zukunft planen: Sogar von Kindern soll angeblich die Rede sein!

Ein Liebes-Comeback von Sarah und Pietro ist wohl endgültig ausgeschlossen. Die 24-Jährige stürzt sich anscheinend viel mehr in die Zukunftsplanung mit Michal T. So berichtet die OK!, dass sogar gemeinsamer Nachwuchs ein Thema bei den beiden sein soll. "Es würde mich nicht wundern, wenn Sarah bereits schwanger von Michal wäre", wird eine Freundin der DSDS-Zweitplatziertenvon 2011 zitiert. Demnach soll das Paar im Moment überaus viel Zeit miteinander verbringen. Angeblich sei Michal sogar in Sarahs Wohnung in Brühl gezogen – die Räume, in denen sie vorher mit Pietro lebte.

Tatsächlich geriet Sarah beim Gedanken an weitere Kinder schon in den vergangenen Monaten ins Schwärmen. "Geschwisterchen für Alessio sind auf jeden Fall in Planung", verriet sie im Juli in einem Promiflash-Interview. Einzig die Familien-Konstellation scheint sich nun grundlegend geändert zu haben. Was würdet ihr dazu sagen, wenn Sarah und Michal ein gemeinsames Kind hätten? Stimmt in unserer Umfrage darüber ab!

Promiflash Sarah Lombardi mit ihrer Affäre Michal T. auf dem Weihnachtsmarkt in Maastricht

Facebook / Sarah Lombardi Sarah Lombardi mit ihrem Sohn Alessio

Facebook / Sarah Lombardi Sarah Lombardi

Sarah und Michal planen schon Kinder: Was haltet ihr davon? 4711 Stimmen 823 Vollkommen okay, die beiden lieben sich eben 3888 Total daneben, sie ist doch noch nicht mal von Pietro geschieden



