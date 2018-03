Katie Price (38) konnte während ihres bewegten Lebens schon viele Titel für sich beanspruchen: Boxenluder, Busenwunder, Reality-Star. Eine Rolle ist ihr dabei aber am wichtigsten, wie sie immer wieder beweist – die der liebenden Mutter. Wie stolz sie auf Sohnemann Harvey (14) ist, zeigt sie jetzt wieder auf ihrem Instagram-Kanal. Die fünffache Mama veröffentlicht ein herzergreifendes Video des sehbehinderten Teenagers, der am Klavier ein Weihnachtslied performt.

Der 14-Jährige spielt und singt den beliebten Weihnachtssong "We wish you a merry christmas", während Mama mit der Kamera draufhält. Nachdem die letzten Töne verklungen sind, lobt Katie ihren Sohn in den höchsten Tönen: "Gut gemacht, Price! Sehr gut!" Der wendet sich noch mal persönlich an alle Follower und wünscht ihnen eine schöne Weihnacht. Mit einem zuckersüßen Luftkuss schließt der Teenager, der sehbehindert zur Welt kam.

Harvey ist Autist und leidet ebenfalls an der genetischen, unheilbaren Erkrankung Prader-Willi-Syndrom. Dadurch ändern sich Prozesse im Zwischenhirn, was unter anderem zu ungezügeltem Appetit und verminderten intellektuellen und motorischen Fähigkeiten führt. Umso stolzer ist Katie auf Harvey, der nicht nur musikalisches Talent am Klavier beweist, sondern auch mit Begeisterung Schlagzeug spielt. Wie sehr das Erotikmodel seinen Sohn liebt, zeigt es auch im Video unten.

Rocky/WENN.com Harvey Price und Katie Price

Instagram / officialkatieprice Katie Price' Kinder Harvey und Bunny

Instagram / officialkatieprice Katie Price und Kieran Hayler mit ihren fünf Kindern



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de