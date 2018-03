Pietro Lombardi (24) hat für das neue Jahr ein Ziel: Abspecken um jeden Preis. Der DSDS-Gewinner von 2011 fühlt sich nicht mehr wohl in seiner Haut und möchte statt Schwabbelbauch wieder ein Sixpack haben. Die schönsten Waschbrettbäuche Deutschlands haben wohl die strippenden Boys der SixxPaxx'. Und genau diese sind es jetzt auch, die Pietro zum Athleten-Body verhelfen möchten. Strippt sich der Sänger jetzt rank und schlank?

Die Extrakilos, die sich der Musiker in den letzten Wochen angefuttert hat, sollen sich schleunigst in Muskelmasse verwandeln. Abhilfe möchte SixxPaxx-Star David Farell mit seinen Stripkollegen schaffen, wie er gegenüber Promiflash mitteilte: "Hallihallo, Pietro! Ja, wir haben es gehört. Wir haben dein Video gesehen. Du hast dir starke Ziel fürs neue Jahr gesetzt. Bisschen sportlicher werden, bisschen abspecken, bisschen fitter werden, bisschen an dir arbeiten, und dafür sind wir auf jeden Fall genau die Richtigen."

Dass die Boys es drauf haben, bewiesen sie in der Vergangenheit mit Marc Terenzi (38). Dank der SixxPaxx' verlor der Musiker innerhalb von acht Wochen stolze 13 Kilo und lieferte anschließend eine heiße Showeinlage mit den Strippern ab. Pietro soll nun die gleiche Chance bekommen: "Du kannst ebenfalls mit den Sixxpaxx zusammen zum Sport gehen. Eventuell auch mal einen Auftritt mit uns machen. Liegt bei dir. Du bist herzlich eingeladen. Schau vorbei! Alles Gute fürs neue Jahr! Meld dich einfach bei uns", lautete Davids Message an den 24-Jährigen. Na, ob Pietro sich darauf einlässt? Was meint ihr? Stimmt am Ende des Artikels darüber ab.

