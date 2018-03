Weihnachten steht vor der Tür und Sylvie Meis (38) ist schon voller Vorfreude! Die schöne Blondine ist ein echter Christmas-Fan! Das Fest hat bei ihr auch eine ganz besondere Bedeutung: Die Familie steht nämlich an erster Stelle! Aber wie und mit wem feiert die junge Mutter? Das verriet die Beauty im Promiflash-Interview.

"Dieses Jahr feiern wir Weihnachten bei meinem Bruder und seinem Mann. Und mein Bruder kann sehr gut kochen und der wird das ganze Menü picobello vorbereiten", erzählte Sylvie bei der Pressekonferenz von "Holiday on Ice" in Berlin. Das perfekte Weihnachtsessen steht also schon mal! Aber was bedeuten die wohl schönsten Feiertage des Jahres für die 38-Jährige? "Es ist für mich wirklich ein Familienfest. [...] Am glücklichsten bin ich, wenn die ganze Familie zusammen ist und wir feiern können."

Die Person, die beschenkt werden muss, wird bei Familie Meis übrigens gelost: "Wir ziehen immer einen Namen und für die Person kaufen wir ein Geschenk – und natürlich alle für Damian." Der Zehnjährige kann sich also mit Sicherheit auf jede Menge Präsente freuen.

Christian Augustin/Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

Ukas,Michael/ActionPress Sylvie Meis bei der "Holiday on Ice"-Gala im Hotel Atlantic Kempinski in Hamburg

Ralf Succo/WENN.com Sylvie Meis beim Rosenball



