Süße Überraschung zu Weihnachten! "Das Schicksal ist ein mieser Verräter"-Star Ansel Elgort (22) macht seinen Fans mithilfe der "Garden of Dreams Foundation" eine ganz besondere Freude. Er besucht kranke Kinder und Teenager in einer New Yorker Einrichtung.

Via Instagram gibt der Schauspieler Einblick in seinen Überraschungsbesuch mit einem kleinen Clip. Darin macht er das Krankenbett eines Patienten kurzerhand zur Tanzfläche und rockt mit dem jungen Dylan Gibbs ein paar coole Tanzbewegungen. "Es war total schön heute das New Yorker Presbyterian Kinderkrankenhaus zu besuchen und Kinder zu treffen, die gerade einiges an Scheiße durchmachen müssen. Trotzdem waren alle bester Laune", schreibt Ansel dazu. Wirklich eine rührende Aktion passend zum Fest der Liebe.

Das findet sich auch Kendall Jenner (21)! Wieso? Die junge Kardashian-Schwester ließ angeblich schon vor Monaten durchsickern, dass sie für den Die Bestimmung-Star schwärmt. Doch die schöne Kendall hat momentan schlechte Chancen, denn der 22-Jährige ist mega verliebt in seine Freundin Violetta. Und die weiß sicher, was sie an ihrem liebevollen Ansel hat. Die coolen Tanzmoves des Schauspielers könnt ihr euch im Clip am Anfang des Artikels noch einmal genauer ansehen.

Instagram/dylang11397 Dylan Gibbs, Tänzer

Craig Barritt / Getty Images Ansel Elgort, Schauspieler

Getty Images Kendall Jenner bei "Victoria's Secret"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de