Auch bei den Stars und Sternchen ist mittlerweile schon ordentlich Weihnachtsstimmung. Mariah Carey (46), die 1994 mit "All I Want For Christmas Is You" selbst einen der berühmtesten Xmas-Hits überhaupt lieferte, hat sich auch schon in die richtige Atmosphäre gebeamt. Mit Söhnchen Moroccan (5) rockt sie in der heimischen Küche ab!

Das ist wirklich ein seltener Anblick! Popdiva Mariah steht im Morgenmantel am Herd und kocht. Nebenbei läuft ihr berühmter Weihnachtssong – und Sohnemann Moroccan kann nicht mehr still halten. Diesen süßen Clip postete Mariah jetzt auf ihrer Instagram-Seite. Das Video beweist auch: Ihr musikalisches Talent hat die Sängerin ganz offensichtlich an ihre Kids weitergegeben – Moroccan hat richtig Rhythmus im Blut!

In den vergangenen Tagen hat Mariah ihre Follower auf den sozialen Netzwerken schon ein paarmal an ihrem Alltag in der Vorweihnachtszeit teilhaben lassen. Ob beim Baumschmücken, Kochen oder beim Spielen im Schnee – ihre Zwillinge Moroccan und Monroe (5) haben auf jeden Fall großen Spaß.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Kindern Monroe und Moroccan Cannon 2016

Instagram / nickcannon Moroccan und Monroe Cannon, die Zwillinge von Mariah Carey und Nick Cannon

Michael Loccisano / Staff Mariah Carey im Dezember 2016 beim "VH1's Divas Holiday"-Konzert in New York



