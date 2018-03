In der Vergangenheit hat Herzogin Kate (34) mehr als ein Mal bewiesen, dass sie ein äußerst gutes Händchen für Mode hat. Auch dieses Jahr enttäuschte die Ehefrau von Prinz William (34) in dieser Sache nicht. Promiflash hat ihre vier schönsten Looks zusammengestellt.

Nicht oft aber immer wieder mal, sieht man Kate nicht nur bei offiziellen Terminen, sondern auch bei Filmpremieren – zuletzt vor wenigen Wochen. Im November erscheint die Schönheit in einem langen, cremefarbenen Kleid, das man zuvor sogar schon an Hotel-Erbin und It-Girl Paris Hilton (35) sah.

Im April wurde es exotisch. Bei ihrem Staatsbesuch im Königreich von Bhutan trug die 34-Jährige eine moderne Variante der Nationaltracht, Kira genannt. Und diese Kleidung schien nicht nur schön, sondern auch ziemlich bequem zu sein, denn Kate ließ es sich nicht nehmen, sich im Volkssport Bogenschießen auszuprobieren.

Ende September sorgte sie in einem knallroten Kleid für einen echten Wow-Auftritt. Für einen Empfang in Kanada schmiss sich Kate ordentlich in Schale und belebte den 50s-Style wieder.

Am meisten im Gedächtnis geblieben ist vielen in diesem Jahr aber vermutlich ein anderes Kleid. Auf einer Charity-Veranstaltung unweit von London trug sie ein weißes Kleid mit blauen Blumenapplikationen. Obwohl dieses Outfit im Vergleich zu den anderen schlichter ist, schafft es, alle anderen in den Schatten zu stellen – es steht Kate eben perfekt. Wie seht ihr das Ganze? Stimmt im Voting darüber ab!

Richard Pohle - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate bei der Filmpremiere von "A street cat named Bob"

Chris Jackson / Getty Images Herzogin Kate bei einem Staatsbesuch in Bhutan 2016

Splash News / James Whatling Prinz William und Herzogin Kate in Kanada

Chris Jackson/Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in Luton, England

Welcher Look gefällt euch am meisten? 153 Stimmen 52 Das lange cremefarbene Kleid. 3 Das legere Outfit. 8 Die Nationaltracht aus Bhutan. 42 Das rote 50s-Kleid. 48 Das weiße Kleid mit Blumenapplikationen.



