2011 haben sie mit ihrem YouTube-Channel "Die Lochis" gestartet, schon lange sind die Lochmann-Zwillinge aber nicht mehr nur gefeierte Netz-Berühmtheiten. Sie drehen Kinofilme und produzieren sogar eigene Musik und vor allem die ist für Roman (17) und Heiko (17) etwas ganz Besonderes.

Seit einigen Wochen läuft vor allem ihr Hit "Lady" in den Radios rauf und runter. Bei den "Place To B Influencer Awards" in Berlin wollte Promiflash von den Lochis wissen, wie es für sie war, ihr eigenes Lied auf einmal zu hören: "Mega geil! Vor Kurzem waren wir im Auto, ich glaube in Hamburg war das, und wir steigen ein und plötzlich hören wir den Song ‘Lady’ aus unserem Album im Radio, war mega cool. Und da sieht man auch, dass es sich lohnt, so viel unterwegs zu sein. Wir sind ja oft auch irgendwie wochenlang auf Radio-Tour, Promo-Tour oder so was und das macht einen auch ein bisschen stolz", platzte es aus Heiko heraus.

Die zwei können mächtig stolz auf sich und ihre Musik sein. Auf ihrem Kanal hat "Lady" schon über 700.000 Views und über 27.000 Likes erreicht. Hört euch den Ohrwurm selbst im Video an.

Andreas Rentz / Getty Images for MADELEINE "Die Lochis" Heiko und Roman Lochmann beim Bambi 2016 in Berlin

Instagram / roman_lochi Roman und Heiko Lochmann

Matthias Nareyek / Getty Images Die Lochis beim Bambi 2016



