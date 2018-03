Sie sind die Stars des "Winnetou"-Remakes: Old-Shatterhand-Darsteller Wotan Wilke Möhring (49) und Winnetou-Mime Nik Xhelilaj (33). Der albanische Schauspieler ist in seinem Heimatland ein Star. In Deutschland kannte man ihn nicht – bis jetzt: Der 33-Jährige tritt in die Fußstapfen von Pierre Brice (✝86). Die Rolle scheint dem Albaner quasi auf den Leib geschneidert zu sein. Doch auf der "Winnetou"-Premiere in Berlin machte Nik ein überraschendes Geständnis: Er kannte den wohl berühmtesten Indianerhäuptling der Welt gar nicht.

Die Hauptrolle in der von RTL produzierten dreiteiligen Neuauflage des Karl May Klassikers "Winnetou" ist nicht der schlechteste Job. Doch Nik gibt zu, dass er vor den Dreharbeiten erst einmal googeln musste, wer der Apachen-Häuptling überhaupt war: "Nein, ich kannte die Geschichten nicht. Ich habe erst beim Vorsprechen und dem Casting davon erfahren. Später habe ich mir einen Film angeschaut. Ich hatte keine Zeit die Bücher zu lesen, da die Drehbücher so umfangreich waren", gesteht er gegenüber Promilfash.

Doch für den Schauspieler stand nicht nur das Textlernen an der Tagesordnung. Für den Film absolvierte er ein spezielles Training, nahm zwecks Muskelaufbau vor allem eiweißreiche Kost zu sich, musste ein bisschen Deutsch sowie Lakota lernen und auch in puncto Reitunterricht bekam er Nachhilfe. Doch die harte Arbeit hat sich sichtlich gelohnt: 5,06 Millionen Menschen schalteten am am 1. Weihnachtsfeiertag ein. Zwar war das Interesse am zweiten Teil weniger groß als beim Auftakt (4,33 Millionen), wie Meedia berichtet, nichtsdestotrotz konnte sich der Sender über den Tagessieg beim Publikum im Alter von 14 bis 59 Jahren freuen.

Am kommenden Donnerstag, 29. Dezember, um 20:15 Uhr auf RTL läuft der dritte und somit auch letzte Teil "Winnetou – der letzte Kampf" über die deutschen Mattscheiben.

RTL / Jens Koch Wotan Wilke Möhring und Nik Xhelilaj in "Winnetou"

Frederic / Future Image / ActionPress Nik Xhelilaj beim VIP-Screening von "Star Trek Beyond" in Berlin 2016

RTL / Nikola Predovic Nik Xhelilaj und Wotan Wilke Möhring (r.) während der Dreharbeiten zu "Winnetou"

Ralf Juergens/Getty Images Wotan Wilke Möhring und Nik Xhelilaj als Winnetou & Old Shatterhand



