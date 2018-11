Am Mittwochabend war es für alle Fans der deutschen Serienkunst endlich so weit: Mit "Milk & Honey" lief auf VOX die zweite Eigenproduktion des Senders an. Artjom Gilz, Nils Dörgeloh, Deniz Arora und Nik Xhelilaj (35) spielen die mittellosen Dorfjungs, die sich als Escort-Boys versuchen. Doch wie war es für den Cast, sein großes Werk zum ersten Mal auf dem Bildschirm zu sehen? Das beantwortete Arian-Darsteller Nik nun im Promiflash-Interview!

Bei der Verleihung des Bunte New Faces Awards in Berlin strahlte der gebürtige Albaner mit einem großen Grinsen vom schwarzen Teppich – und zwar nicht ganz ohne Grund, wie er Promiflash verriet: "Wir sind froh. Heute sind die guten Quoten gekommen und alle sind froh!" Die große Premiere habe er gemeinsam mit seinen Kollegen, den Produzenten und den Autoren der Geschichte geschaut: "Gestern, so live, das waren ganz andere Emotionen!"

Nik berichtete weiter, er habe bereits positive Rückmeldung von Freunden in Deutschland bekommen. Bei seinen Angehörigen müsse er jedoch auf eine ehrliche Meinung verzichten: "Meine Familie guckt immer alles, obwohl sie kein Deutsch versteht, aber die freut sich immer. Es hat allen gefallen!", scherzte der Schauspieler.

Instagram / artjomgilz Nils Dörgeloh und Artjom Gilz am Set von "Milk & Honey"

P. Hoffmann / WENN.com Nik Xhelilaj beim Bunte New Faces Award Style

MG RTL D / Talpa Fiction Germany / Maor Waisburd "Milk & Honey"-Darsteller

