Weihnachten ist vorüber und das neue Jahr steht vor der Tür! Sylvie Meis (38) liebt die Christmas-Stimmung und erinnert sich in dieser Jahreszeit ganz besonders gerne an ihre Kindheit zurück. Im Promiflash-Interview schwärmt sie von ihrer Jugend und erzählt, auf was sie sich in 2017 besonders freut.

"Ich erinnere mich gerne an eine glückliche Jugend zurück. Und dazu gehören natürlich auch wunderbare Weihnachtszeiten. Und das war immer schön bei uns zu Hause", erzählt sie bei der Pressekonferenz von "Holiday on Ice" in Berlin. Die junge Mutter feierte Weihnachten mit Söhnchen Damian bei ihrem Bruder und seinem Mann.

Im Jahr 2017 steht für die Schönheit auch ihre Familie an erster Stelle, ganz besonders wichtig ist ihr zudem: "Für mich fängt alles mit Gesundheit an – für meine Familie, für meine Freunde, für mich selbst und das ist das Allerwichtigste". Rührende Worte! Mit diesem Herzenswunsch steht einem neuen Jahr doch nichts mehr im Wege!

Was Sylvie besonders gerne mag in der Weihnachtszeit, erfahrt ihr hier im Clip.

Patrick Hoffmann/WENN.com Sylvie Meis auf dem DKMS Dreamball 2016

Ralf Succo/WENN.com Sylvie Meis beim Photocall zur neuen "Holiday on Ice"-Show "Believe" in Berlin

Starpress für Deichmann Sylvie Meis



