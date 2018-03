Mit dieser Versöhnung haben wohl auch die beiden selbst nicht gerechnet! Nico Schwanz (38) und Saskia Atzerodt (24) wagen einen zweiten Beziehungsanlauf. Im vergangenen September trennt sich das Playmate von dem Männermodel und verletzt den einstigen Dschungelcamper mit ihrer Escort-Auktion zutiefst. Für Nico ist dieses Thema ein rotes Tuch: Er war sich zum damaligen Zeitpunkt sicher, dass er der Blondine niemals verzeihen kann!

Weihnachten wurde in diesem Jahr für Nico Schwanz und Saskia Atzerodt wortwörtlich zum Fest der Liebe. Über die Feiertage haben die beiden sich zum zweiten Mal ineinander verliebt. Bei den übersprudelnden Gefühlen scheint all der Groll, den der 38-Jährige so kurz nach seiner Trennung verspürte, wie von Geisterhand verflogen. "Dadurch, dass sie sich jetzt so anbietet, als Escort-Dame und mich kann man für eine Nacht kaufen, ist meine Liebe komplett weg. Ich kann jetzt sagen, ich bin jetzt wirklich glücklicher Single, weil das wird nie mehr was werden! Nie mehr", ist sich Nico damals im Promiflash-Interview sicher.

Doch Nicos Feuer für Saskia scheint nie so ganz erloschen zu sein. Denn mit einigen Monaten Abstand gibt er der Beziehung nun doch eine zweite Chance. "Saskia hat alles versucht, mich wieder zu bekommen. Sie hat gemerkt, dass sie voreilig war, damals mit dem Schluss machen. Für mich war sie immer der perfekte Partner", zeigt er sich überglücklich. Doch was haltet ihr davon? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Lacave-Records Saskia Atzerodt und Nico Schwanz beim Videodreh für "Ist das hier wahr"

AEDT/WENN.com Nico Schwanz und Saskia Atzerodt bei der Boutique Night im The Grand

Lacave-Records Saskia Atzerodt und Nico Schwanz, Promi-Paar

Nico Schwanz vergibt Saskia: Was sagt ihr dazu? 443 Stimmen 156 Toll, Liebe überwindet eben Grenzen 287 Ein großer Fehler, sie will doch nur seinen Ruhm



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de