Sie glaubt immer noch an ihren Traum! Treue DSDS-Zuschauer dürften sich noch ziemlich genau an Aline Bachmann erinnern. Sie nahm 2013 bereits an der Castingshow teil und empörte die Zuschauer mit ihrer Vergangenheit. In ihrer Funktion als Krankenschwester klaute sie einem Patienten Geld. Trotz der düsteren Story konnte Aline die Jury mit ihrer Stimme überzeugen, flog dann im Recall jedoch raus: In der neuen Staffel der Erfolgsshow versucht die heute 23-Jährige nun noch einmal ihr Glück.

Aline Bachmann weiß mittlerweile, dass sie in der Vergangenheit einige schwerwiegende Fehler begangen hat. Trotzdem möchte sie ihren Traum, auf der großen DSDS-Bühne zu stehen, nicht aufgeben. "Den größten Wunsch, den ich habe, ist wieder mitzumachen und in die Liveshows zu kommen", gesteht die Blondine im Promiflash-Interview. Schon als Kind begeisterte sich die Blondine für das Casting-Format. "Ich war einfach ein DSDS-Kind früher. Ich hab jede Staffel geguckt und hab gesagt: Da geh ich auch mal hin", erinnert sie sich zurück.

Im kommenden Jahr hofft Aline nun auf eine neue Chance bei DSDS. "Ich hab mein Leben komplett umgekrempelt, also fast zu 180 Grad", berichtet sie über ihren aktuellen Lifestyle. Vielleicht schafft sie es mit diesem neuen Ich ja nun auch endlich auf die große Mottoshow-Bühne. Was sagt ihr dazu, dass Aline es noch einmal probiert? Stimmt in unserem Voting darüber ab!

RTL Aline Bachmann bei DSDS 2013

Instagram / aline_bachmann Aline Bachmann, Sängerin

RTL / Stefan Gregorowius Ex-DSDS-Kandidatin Aline Bachmann 2013

Aline Bachmann versucht es noch mal bei DSDS: Eine gute Entscheidung? 172 Stimmen 114 Ja, man muss für seinen Traum kämpfen 58 Nein, sie sollte es auf einem anderen Weg probieren



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de