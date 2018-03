Mal ein geschmackvoller Gentleman, mal ein echter Rebell – kein Popstar dürfte mit seinem Charakter und seinen Looks so für Verwirrung sorgen wie Justin Bieber (22)! Vor allem 2016 machte der Sänger immer wieder Schlagzeilen: Anfang des Jahres noch als heißer und talentierter Künstler, zuletzt eher wegen seiner skurrilen Outfits und seinen Ausrastern. Doch wie tickt Justin eigentlich fernab des Rampenlichts? Fashion-Blogger und Celebrity-Experte Michael Späth hat ihn getroffen und offenbart jetzt, was Justin wirklich ausmacht!

Welcher Fan träumt nicht davon, einmal mit Justin Bieber feiern zu gehen? Für Michael Späth wurde dieser Traum längst Wirklichkeit. Gegenüber Promiflash verriet er jetzt seine ganz persönliche Justin-Story: "Ich hab vier Monate in Los Angeles gelebt letztes Jahr. Und wir waren in einem Club und haben zusammen gefeiert." Na, und? Wie ist Justin nun im Reallife? "Er ist ein Badboy, er ist kein super, netter, lieber Mensch, wie man vielleicht wegen seiner Musik annehmen würde. Aber er ist sehr höflich, sehr professionell – und er hat sehr unreine Haut. Er ist eben ein Teenie-Junge. Er hat schon Pickel, aber er sieht gut aus." Hui, Justin und Pickel? Das ist beim Anblick seiner jüngsten Looks wohl das kleinste Problem! Denn seine stylishe Hipster-Frisur und stilvolle Mode musste dem Nerd-Look samt merkwürdiger 90er-Jahre-Fummel weichen.

Doch genau das scheint es zu sein, was Michael an Justin so fasziniert. Der Popstar ist eben nicht wie jeder andere, sondern hat seinen ganz eigenen Kopf: "Ich mag, dass er ein Rebell ist, dass er gerne mal in die Kamera schreit und den Stinkefinger zeigt. Ich mag, dass er nicht so perfekt ist. Ich finde, alle anderen Popstars sind momentan langweilig und er ist eine sehr ehrliche Person. Wenn er scheiße drauf ist, dann zeigt er’s auch." Und Justins Fans dürften ihm sowieso jeden (modischen) Fehltritt verzeihen...

Splash News Justin Bieber, Sänger

Splash News Justin Bieber nach einer Party-Nacht in London



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de