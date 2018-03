Sie zählt zu Deutschlands bekanntesten Bloggerinnen: Farina Opoku aka Novalanalove. Die Follower der 25-Jährigen bewundern sie dafür, dass sie isst, worauf sie Lust hat, keine Size-Zero trägt und weibliche Rundungen und Kurven mitbringt. Doch seit geraumer Zeit treibt der Instagram-Star aktiv Sport. Wie es zu diesem plötzlichen Sinneswandel kam, hat die Beauty gegenüber Promiflash verraten.

Sie reist um die ganze Welt, sitzt auf der Fashion Week in der ersten Reihe und trägt immer die neuesten Trends. Novalanalove hat das geschafft, wovon viele Mädels träumen. Die hübsche Blondine wurde über Nacht zum Social-Media-Star. Anders als viele andere Bloggerinnen postet sie allerdings keine Sport-Pics, sondern zeigt sich auch mit einem Stück Pizza oder einem vollen Pasta-Teller. Mit Fitness-Training hatte die Beauty-Queen bisher nicht viel am Hut. Doch das hat sich geändert. Warum, das hat sie Promiflash beim "Place To B Influencer Award" in Berlin verraten: "Ich bin jetzt 25 Jahre alt und vom einen auf den anderen Tag kam es dazu, dass ich dachte: 'Ne, ich muss jetzt mein Leben umkrempeln.' Ich habe meinen Körper jetzt nie so wirklich gut behandelt, oder besonders darauf geachtet. Deswegen dachte ich mir: 'Ok, da muss jetzt echt viel passieren.' Ich habe meine Ernährung umgestellt und auch angefangen Sport zu machen."

Bisher klappt das ganz gut, wie ihre Snaps beweisen. Allerdings ist die Fashion-Liebhaberin nach wie vor kein Riesen-Fan von der körperlichen Anstrengung. "Ich mache das, weil ich es muss. Nicht, weil ich super viel Spaß daran habe. Ich muss mich jeden Tag überwinden." Doch ihre Fans müssen sich keine Sorgen machen. Novalanalove will ihre weiblichen Rundungen behalten. "Also ich war nie dünn und ich werde es auch nie sein und ich werde auch niemals diesem Trend 'Size Zero' hinterherjagen. Niemals! Das ist einfach nicht mein Schönheitsideal und es passt auch nicht zu mir." Eine Fitness-Bloggerin wird die Netz-Beauty also erst einmal keine.

Instagram/ novalanalove Instagram-Star Farina Opoku aka Novalanalove

Instagram/ novalanalove Farina Opoku in Berlin

Instagram/ novalanalove Bloggerin Novalanalove



