Wo lässt es sich besser ins neue Jahr schlittern als auf der Piste?! Das dachte sich auch YouTube-Star Dagi Bee (22). Zusammen mit ihrem Verlobten Eugen Kazakov sollte es nach Ischgl gehen. Beide freuten sich so sehr auf 2017, dass sie den Jahreswechsel gebührend im Schnee feiern wollten. Doch der Weg ins Winterwunderland wurde zu einer kleinen Odyssee für die Blondine. In ihrem neuen Vlog hielt Dagi die Anreise nach Österreich fest und eines wird dabei deutlich: Die Strapazen auf dem Weg zu ihrem letzten Ziel des Jahres 2016 sind der Beauty-Queen ins Gesicht geschrieben.

Völlig ungeschminkt und verschlafen begrüßte die 22-Jährige ihre Follower in ihrem neuen Vlog auf YouTube. Charmant selbstironisch witzelt sie darin über ihr Aussehen. "Ich bin auf jeden Fall tot und ich glaube, das sieht man mir auch ein bisschen an. Ich sehe so ein bisschen aus wie ein aufgequollener Fisch." Grund für ihren "Out of bed"-Look war eine falsche Einschätzung ihrer Schlafbedürfnisse: Sie und ihr Freund Eugen jetteten mit einem frühen Flieger nach Ischgl. Anstatt die Nacht durchzumachen, hatte sich die Schmink-Expertin kurz schlafen gelegt – ein Fehler, wie sich herausstellte, denn auf der Reise in den Schnee kämpfte die Hübsche mit ihrer Müdigkeit. Von ihren Fans bekam der Social-Media-Star jedoch Herzchen-Ikons zugesendet: Die ungeschminkte Wahrheit kam gut an.

Auch ihr Freund fand den selbst ernannten "Pummeluff" an seiner Seite zum Küssen süß. Nach einem Kaffee am Flughafen und einem kleinen Nickerchen zeigte sich Dagi beim Abendessen im Ski-Ort aber wieder gewohnt stylisch. Nach einem so aufregendem Jahr kann am Ende auch mal die Energie flöten gehen. Hauptsache, in ihrem angeblich geplanten Traumurlaub auf Ibiza mit möglichem Ja-Wort ist die Schmink-Ikone hellwach bei der Sache! Was haltet ihr von Dagis Ungeschminkt-Look? Stimmt ab!

Im folgenden Clip seht ihr, was 2017 eventuell für Dagi anstehen könnte.

