Während sich das Jahr 2016 langsam dem Ende zuneigt und manch einer wohl völlig entkräftet dem neuen entgegenfiebert, dürfte vor allem eine wehmütig zurückblicken. Für Dagi Bee (22) verliefen die letzten 12 Monate nämlich wie im Traum. Die schöne Blondine kann mittlerweile nicht nur auf mehr als drei Millionen YouTube-Follower zählen, sondern trägt auch einen funkelnden Klunker an ihrem Ringfinger. Promiflash hat die größten Entwicklungen des Netz-Stars gesammelt:

Kids' Choice Awards

Während sich so manch einer in den ersten Monaten des neuen Jahres noch in der Aufwärmphase befunden hat, stand Dagi bereits ganz groß im Rampenlicht. Die YouTuberin durfte sich nämlich über ihre zweite Nominierung für einen der begehrten Kids' Choice Awards freuen und begab sich im März auf die Reise nach Los Angeles, um die Verleihung hautnah mitzuerleben. Mit Erfolg! Denn Dagi räumte ab!

Gang-Tour

Kaum zwei Monate später kam Dagi in den Genuss des echten Jetset-Lebens. Im Rahmen der #ZweiPunktNull-Gang-Tour reiste sie mit einigen ihrer Kollegen durch die größten Städte Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und löste ordentlich Fan-Wirbel aus.

Tierischer Nachwuchs

Nachwuchs im Hause Bee-Kazakov? Na, das hat ja gerade noch gefehlt. Doch Entwarnung: Dagi war nicht etwa heimlich schwanger, sondern hat sich kurzerhand mit ihrem Liebsten Eugen einen Welpen zugelegt. Und der hat es ganz schön in sich. Wilde Flitztouren durch's Wohnzimmer, Kuscheleinheiten oder einfach nur ein niedlicher Hundeblick – Klein-Zula erobert dank ihrer eigenen Instagram-Seite die Herzen der Fans im Sturm.

Verlobung

Wenn schon keine Baby-News, dann wenigstens der Traum von der großen Hochzeit! Im Juli kamen dank eines verdächtigen Fotos zum ersten Mal Verlobungsgerüchte auf, doch Dagi und Eugen hielten sich bedeckt. Bis zum 23. Juli! An diesem Tag verriet die YouTuberin in einem neuen Clip: "Wir waren abends vor dem Eiffelturm und dann hat er mich gefragt. Und ich habe Ja gesagt. Es stimmt, wir sind verlobt!"

Traumurlaub

Wo lässt sich eine Verlobung besser feiern, als am Strand? Unter der Sonne Ibizas genossen Dagi und Eugen ihren ersten Urlaub als verlobtes Pärchen. Doch damit nicht genug. Eine Überraschungsreise nach Santorini, ein Kurzurlaub auf Bali und ein Strädtetrip nach Dubai – 2016 wurde für die Blondine und ihren Liebsten kurzerhand zum Reise-Jahr!

YouTube / DailyMelinaSophie Dagi Bee während der Gang-Tour 2016

Instagram/ zulathepom Dagi Bee und Hündin Zula

YouTube / Dagi Bee Dagi Bee mit ihrem Verlobungsring

Instagram / Dagi Bee Dagi Bee und Eugen Kazakov



