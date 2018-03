Achtung Mädels, der Valentinstag wird richtig heiß. Nach fast zwei Jahren Pause erscheint am 10. Februar endlich der zweite Teil der Shades of Grey-Reihe "Fifty Shades Darker". Knapp einen Monat vor der Premiere tauchte nun ein neuer Trailer zu der beliebten Erotik-Romanze mit Dakota Johnson (27) und Jamie Dornan (34) auf – und der hat es wirklich in sich.

Anscheinend kommen Anastasia Steele und Christian Grey zu Beginn der Fortsetzung wieder zusammen und versuchen ihre Beziehung zu stärken. Doch dem Glück der beiden steht vor allem Christians Vergangenheit im Weg, die dabei ist, ihn einzuholen. Kriminelle Machenschaften, korrupte Handlanger und hinterhältige Ex-Liebhaberinnen bringen die Liebe der zwei in Gefahr. Ob das Ganze gut ausgeht, erfährt man spätestens am Valentinstag, wenn "Fifty Shades Darker" weltweit in den Kinos läuft. Den verruchten Soundtrack liefern übrigens Zayn Malik (23) und Taylor Swift (27).

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage haben die Leser darüber abgestimmt, wie vielversprechend der Trailer ist. Ganze 70,4 Prozent glauben, dass die Fortsetzung es voll in sich hat. Sie finden den Trailer spannend und freuen sich auf den Filmstart. Nur 11,3 Prozent glauben, dass der Streifen enttäuschen wird – die übrigen 18,3 Prozent wollen sich einfach überraschen lassen.

