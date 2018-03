Sie ist eines der erfolgreichsten Supermodels der Welt: Gisele Bündchen (36) hat die Latte in Sachen Schönheit, Body und Fleiß hoch angelegt – sie verdient absolute Mega-Gagen. Doch die zweifache Mutter kann noch viel mehr, als nur elegant über den Laufsteg zu schweben. Sie hat auch noch eine wunderschöne Stimme!

Auf ihrem Instagram-Profil postet Gisele jetzt einen Clip, der glatt aus einem Reisefilm stammen könnte. Vor einer traumhaften Kulisse sitzt das Model an einem Pool und spielt Gitarre, während sie dazu singt. Und die Stimme der 36-Jährigen kann sich wirklich hören lassen! Gisele performt den Song "Trem-Bala" der brasilianischen Singer-Songwriterin Ana Vilela und ihre Fans sind von der Stimme der Laufstegschönheit absolut begeistert. "Das ist wundervoll", "Du bist genauso gut wie das Original" oder "Das hast du wirklich schön gesungen und gespielt", lauten nur ein paar der Kommentare unter dem Video.

Vor allem ihre brasilianischen Fans spricht Gisele mit dem Lied an – schließlich stammt sie selbst aus dem südamerikanischen Land und singt auch in ihrer Muttersprache Portugiesisch. Was sagt ihr zu Giseles Performance? Gefällt sie euch als Sängerin? Stimmt in unserer Umfrage darüber ab!

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Supermodel

Michael Loccisano / Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen auf der "Years Of Living Dangerously"-Premiere in NYC

Getty Images / Bryan Bedder Gisele Bündchen bei einer Buchpräsentation im April 2016

Wie gefällt euch Gisele Bündchens Gesangseinlage? 57 Stimmen 39 Sehr gut! Sie sollte mal ein Album aufnehmen! 18 Nicht so gut, sie sollte lieber nur modeln!



