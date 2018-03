Da wird selbst dem Action-Star mulmig! Gerade erst ist der Helikopter mit Schauspieler Mark Wahlberg (45) an Bord gestartet, da passiert auch schon fast ein Unglück. Der Hubschrauber fliegt so nahe an einem Boot vorbei, dass selbst Mark einen Beinahe-Crash befürchtet!

Auf Instagram veröffentlicht der Schauspieler das Video, das zeigt, wie der Heli mit dem "Planet der Affen"-Darsteller an Bord haarscharf über einen Frachter hinweg fliegt. Dem Hollywood-Star ist das gar nicht geheuer. Er warnt den Piloten: "Oh! Vorsicht vor dem Boot!" Zum Glück geht das Manöver gut und Mark kann sein Schock-Erlebnis mit dem Kommentar "Dieses Boot kam ein bisschen zu nah!" auf seinem Social-Media-Kanal mit seinen Fans teilen.

Schon vor dem Beinahe-Crash ist Mark von der Sicherheit des Hubschraubers nicht wirklich überzeugt. Zur Beruhigung hört er sich das Album "21" von Adele (28) an. Das steht übrigens auf der Liste der zehn entspannendsten Songs einer Studie aus dem Jahr 2013, wie der britische Telegraph wissen will. Auch dabei: Enyas (55) "Watermark", Coldplays "Strawberry Swing" und auf Platz 1 das Lied "Weightless" der Band Marconi Union, das in Zusammenarbeit mit einem Klang-Therapeuten entstanden ist. Dass Mark Wahlbergs Leben auch ansonsten eher aufregend als langweilig ist, seht ihr im Clip!

