Isabell Horn (33) schwebt im siebten Baby-Himmel! Die schöne Schauspielerin kann den 25. März kaum noch erwarten – denn dann soll ihr "Würmchen" endlich das Licht der Welt erblicken. Höchste Zeit, um sich auf einen Namen für die kleine Maus zu einigen. Bislang konnten die Fans darüber nur rätseln. Doch wissen Isabell und ihr Freund Jens Ackermann denn selbst schon, wie ihr erstes gemeinsames Töchterchen heißen soll?

"Namen, naja, wir sind so ein bisschen am Überlegen, aber sind uns noch nicht ganz sicher. [...] Wir haben schon die gleichen Favoriten, aber wir haben uns jetzt noch nicht auf einen speziell festgelegt", erzählt die 32-Jährige im Interview mit Promiflash. Verraten möchte die werdende Mama ihre bisherigen Lieblingsnamen aber nicht und spannt ihre Fans weiterhin auf die Folter. Doch bleiben die werdenden Eltern auch dann noch so entspannt, wenn das Töchterchen auf die Welt kommt? "Vielleicht machen wir das dann auch spontan. Wenn wir das Baby dann sehen, dass wir sagen: ‘Ja okay, du bist jetzt so und so oder so und so’", erklärt Isabell.

Da macht es eine aber ganz schön spannend! Bis die Fans den Namen des Babys erfahren, müssen sie sich wohl oder übel noch einige Wochen gedulden.

Erfahrt im folgenden Video, ob Isabell jetzt schon an weiteren Nachwuchs denkt.

AEDT / WENN.com Jens Ackermann und Isabell Horn in der Deutschen Oper in Berlin

YouTube / Isabell Horn Isabell Horn

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de