Diese Bilder sieht Kendall Jenner (21) sicher nicht gerne! Eigentlich wird die Model-Schönheit von ihren Fans für ihr makelloses Aussehen geliebt. Daher ist sie nicht nur ein gut gebuchtes Model für Hochglanzmagazine oder Fashion-Shows, sondern macht auch auf dem Red Carpet stets eine super Figur. Doch die aktuellen Paparazzi-Fotos des Kardashian-Sprosses beweisen, dass auch ein Victoria's Secret-Model mal einen schlechten Tag haben kann.

Kendall Jenner versucht, vor dem New Yorker Flughafen JFK mit schnellen Schritten den Kameralinsen der Paparazzi zu entwischen. Doch obwohl sie sich schützend die Hand vor das Gesicht hält, lichten die Fotografen die Beauty-Makel der 21-Jährigen ohne Gnade ab. Denn auf den Fotos hat Kendall mit fiesen Pickeln zu kämpfen und fühlt sich in ihrer eigenen Haut offenbar so gar nicht wohl.

Schließlich scheut Kendall für gewöhnlich kein Blitzlichtgewitter und gehört mit privaten Pics und Snaps zu den größten Selfie-Queens der sozialen Netzwerke. Die Fans nehmen dem TV-Star die unreine Haut aber sicherlich nicht übel: Schließlich beweisen die Fotos lediglich, dass auch ihr Idol ab und an einen weniger perfekten Beauty-Tag hat. Oder was sagt ihr? Stimmt in unserem Voting ab!

Jackson Lee / Splash News Kendall Jenner in New York

starzfly/Bauergriffin.com Kendall Jenner am New Yorker Flughafen JFK

Loreen Sarkis / Freier Fotograf Kendall Jenner bei der NBC Universal Golden Globe After Party in Los Angeles

Kendall Jenner mit Pickeln: Was sagt ihr dazu? 610 Stimmen 538 Sehr sympathisch, sie ist eben auch nur ein Mensch 72 Richtig übel, sie sollte besser auf ihr Äußeres achten



